StarDance u sousedů odstartovala a na parketu se objevily tváře, které dobře známe z české televize
13. 3. 2026 – 12:52 | Zprávy | Anna Pecena
Nová taneční show na Slovensku vzbudila pozornost i u českých diváků. V soutěži se totiž objevují osobnosti a tanečníci, kteří už mají zkušenosti z české StarDance. Fanoušci tak sledují nejen souboj celebrit, ale i nečekané „česko-slovenské“ propojení, které může zamíchat kartami celé soutěže.
Slovenská verze populární taneční show, která je obdobou české StarDance, znovu rozsvítila televizní obrazovky. A hned od prvních dílů je jasné, že letos nepůjde jen o běžnou soutěž. Na parketu se totiž objevují známé tváře, které si čeští diváci pamatují z domácí verze pořadu nebo z jiných televizních projektů.
Taneční soutěže podobného formátu mají přitom v Česku i na Slovensku mimořádně silnou tradici. Česká StarDance běží na obrazovkách už od roku 2006 a za tu dobu se v ní představilo více než 130 známých osobností. Finálové večery pravidelně sledují miliony diváků, což z pořadu dělá jeden z nejsledovanějších televizních formátů v zemi.
Známé tváře z české StarDance
Jedním z důvodů, proč slovenská show okamžitě vzbudila pozornost českého publika, jsou právě tanečníci a osobnosti, které diváci dobře znají. Mezi nimi například tanečnice Dominika Rošková, která už dříve tančila v české StarDance po boku zpěváka Richarda Krajča. Podobně je na tom i Matyáš Adamec, jenž se proslavil jako taneční partner herečky a zpěvačky Evy Burešové v jedné z předchozích sérií.
Právě tato propojení vyvolávají velký zájem na sociálních sítích. Fanoušci sledují nejen výkony celebrit, ale i to, jak si povedou tanečníci, kteří už mají zkušenosti z českého parketu. Někteří dokonce spekulují, že právě jejich zkušenosti mohou být velkou výhodou v boji o finále.
Taneční fenomén, který láme rekordy
Popularita podobných tanečních show není náhodná. Formát vychází z britského pořadu Strictly Come Dancing a dnes se vysílá ve desítkách zemí světa. V Česku se z něj stal televizní fenomén – první řadu sledovalo při premiéře téměř 2 miliony diváků a některé díly tuto hranici dokonce překročily.
Důvod je jednoduchý. Diváci milují kombinaci emocí, soutěže a známých osobností, které se učí něco úplně nového. Právě momenty, kdy se herec nebo sportovec musí poprat s náročnou choreografií, patří k nejsledovanějším částem show.
Česko sleduje, co se stane dál
Nová série slovenské taneční show tak může být zajímavá nejen pro domácí publikum, ale i pro české diváky. Kombinace známých tváří, zkušených tanečníků a mediálního zájmu vytváří mix, který má potenciál přitáhnout obrovskou pozornost.
Zatímco slovenský parket už žije prvním kolem soutěže, v Česku se mezitím chystá další řada StarDance. Ta by se měla na obrazovky vrátit během roku 2026 a pořad navíc oslaví dvacet let od svého vzniku.
Jedno je ale jisté už teď. Tanec na televizních obrazovkách stále táhne – a když se do něj zapojí známé tváře z obou stran hranice, může jít o show, která přitáhne ještě víc diváků než kdy dřív.