Stará láska nerezaví? Babiš na rovinu přiznal, jak to má s Monikou
2. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Babiš se s manželkou sice oficiálně rozešel, v poslední době se k sobě ale podezřele měli.
Andrej Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou před rokem a půl. Oficiálně tak skončilo třicet let vztahu.
Nedávno se ale zvedla vlna spekulací, jestli k sobě pár náhodou nenašel cestu zpátky. Společně totiž vyrazili na dovolenou, což je celkem neobvyklé, protože až donedávna jezdili každý sám.
„Bylo to krátké, ale krásné! Moc jsme si to užili a teď už mířím zase zpátky za vámi,“ psal z dovolené na sociální síti ke snímku, kde s Monikou a dětmi vypadají jako jedna velká spokojená rodinka.
Na slavnostním večeru na Hradě pak Babiš manželce dvorně nabízel rámě a občas ji i vedl za ruku. Zda se ale opravdu něco děje, nebylo jisté, protože se stejně dobře mohlo jednat o projev džentlmenství a nikoliv romantické náklonnosti.
Což nyní potvrdil sám Babiš v pořadu TN Live Kuloáry Napřímo. Dvojice podle něj zachovává harmonický vztah kvůli dětem (mají spolu dva potomky: Frederika a Vivien), vztah se ale obnovit nechystají.
„Frederik měl prázdniny, tak jsem si dovolil vzít čtyři dny,“ hlásil Babiš.
„Je důležité, aby děti zkrátka měly pocit, že rodiče nějak fungují spolu, ale z hlediska toho, co jsme oznámili, tam není žádná změna,“ ujasnil svoji vztahovou situaci.
Ale možná že není všem dnům konec: „Tak uvidíme, ona teďka podniká. Z toho mám radost. A samozřejmě uvidíme, jak se to všechno vyvine. Nechte se překvapit. Já sám nevím teda,“ dodal.