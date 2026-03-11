Stačí přiložit kartu k telefonu – a peníze zmizí
11. 3. 2026 – 7:47 | Zprávy | Anna Pecena
Podvodníci přišli s dalším trikem, který může připravit lidi o úspory během několika minut. Stačí jediný telefonát, falešná aplikace a zdánlivě nevinný krok – přiložit platební kartu k mobilu. Mnozí lidé netuší, že právě tím mohou podvodníkům předat přístup ke svému účtu.
Kyberpodvodníci neustále hledají nové způsoby, jak se dostat k penězům svých obětí. V poslední době se šíří nebezpečný trik spojený s mobilními platbami a digitálními peněženkami. Scénář bývá podobný: oběť kontaktuje údajný pracovník banky, policie nebo dokonce centrální banky a tvrdí, že platební karta je ohrožena. Nabídne „rychlé řešení“, které má údajně kartu zabezpečit.
Ve skutečnosti však jde o dobře připravený podvod.
Stačí karta a mobil
Podvodník často oběť přesvědčí, aby si stáhla speciální aplikaci nebo provedla několik kroků v telefonu. Následně ji požádá, aby k mobilu přiložila platební kartu nebo zadala její údaje. V některých případech je dokonce vyžadován i PIN. Právě tím ale může dojít ke zkopírování údajů z karty.
Moderní technologie totiž umožňují převést kartu do digitální podoby v mobilní peněžence. Pokud se podvodník dostane k potřebným údajům – číslo karty, datum expirace, CVC kód a jednorázový ověřovací kód – může kartu přidat do svého telefonu a okamžitě s ní začít platit.
V některých případech dokonce stačí jediná phishingová komunikace, během které oběť poskytne všechny potřebné informace. Podvodník pak kartu přidá například do služby Apple Pay nebo Google Wallet a začne utrácet peníze, aniž by fyzickou kartu vůbec měl.
Proč je tento podvod tak nebezpečný
Na první pohled může celý postup působit důvěryhodně. Podvodníci často znají jméno oběti nebo další osobní údaje a vystupují velmi přesvědčivě. Někteří dokonce používají falešné aplikace, které vypadají jako bezpečnostní nástroje nebo bankovní služby. Ty pak uživatele samy vyzvou k zadání citlivých údajů.
Problém je v tom, že jakmile je karta přidána do digitální peněženky útočníka, může být okamžitě použita k platbám v obchodech nebo na internetu. Na rozdíl od běžných bezkontaktních plateb navíc digitální peněženky často nemají tak nízké limity, takže škoda může rychle narůst.
Jak se bránit
Základní pravidlo je jednoduché: banka nikdy nebude chtít, abyste po telefonu instalovali neznámou aplikaci, přikládali kartu k telefonu nebo sdělovali ověřovací kódy. Pokud vás někdo k podobnému kroku nutí, je téměř jisté, že jde o podvod.
Bezpečnostní experti doporučují také kontrolovat SMS s ověřovacími kódy a nikdy je nikomu nesdělovat. Pokud vám přijde zpráva o přidání karty do nového zařízení a vy jste o nic takového nežádali, okamžitě kontaktujte banku a kartu zablokujte.
Kyberpodvody se rychle vyvíjejí a tento trik patří mezi ty nejnovější. O to důležitější je být obezřetný – protože někdy opravdu stačí jediný klik nebo jedno přiložení karty k telefonu, aby peníze zmizely.