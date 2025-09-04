Srostlá dvojčata šokují veřejnost. Stala se jedna z nich matkou?
4. 9. 2025 – 12:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Srostlá dvojčata Abby a Brittany Hensel, známé z televizních show i médií, znovu šokují veřejnost. Po jejich „tajné“ svatbě nyní kolují fotografie s novorozeným miminkem – a otázky, zda jde o jejich vlastní dítě, nemají zatím jasnou odpověď.
Abby a Brittany Hensel, nejslavnější srostlá dvojčata světa, se opět ocitly v centru pozornosti. Fotografie, které se objevily v polovině srpna, ukazují sestry s novorozeným miminkem – a od té chvíle se internet nemůže shodnout: jde o jejich vlastní dítě, nebo o dítě někoho jiného? Snímky z Minnesoty, kde obě pracují jako učitelky páté třídy, zachycují dvojčata s autosedačkou před školou. Zprávy tvrdí, že dítě dokonce přinesly na půl hodiny dovnitř, aby ho ukázaly kolegům. O pár dní dříve byly zase spatřeny, jak na parkovišti v Arden Hills nakládají miminko v autosedačce do černé Tesly. Tyto záběry rozpoutaly lavinu spekulací.
Tajná svatba, manžel veterán a rozjitřená zvědavost
Celá záhada se ještě více prohloubila poté, co vyšlo najevo, že se Abby v roce 2021 provdala za veterána americké armády a zdravotníka Joshe Bowlinga. O svatbě se veřejnost dozvěděla až loni, když server Today.com získal jejich oddací list. Bowling tehdy změnil profilovou fotografii na Facebooku a zveřejnil snímek, na kterém je spolu s Abby i Brittany. Abby se tímto sňatkem stala nevlastní matkou Bowlingovy dcery Isabelly z prvního manželství. A i když manželství odhalilo více z jejich soukromí, otázky kolem miminka zůstávají nezodpovězené.
Dvojčata, která fascinují už desítky let
Abby a Brittany jsou dicefalická srostlá dvojčata – znamená to, že mají dvě hlavy, ale jedno společné tělo. Abby ovládá pravou polovinu těla, Brittany levou. Sdílejí orgány pod pasem i krevní oběh. Tento fakt je učinil unikátními a zároveň fascinujícími pro veřejnost. Už od dětství musely spolupracovat na každém kroku – od chůze přes psaní až po řízení auta. Přesto si vybudovaly život, který si v ničem nezadá s životem běžných lidí. Slávu získaly už v roce 1996, když vystoupily v The Oprah Winfrey Show, a později se objevily na obálce časopisu LIFE. Jejich vlastní reality show Abby & Brittany, kterou vysílala stanice TLC v roce 2012, dokumentovala jejich studia na Bethel University, cesty po Evropě i začátky učitelské kariéry.
Mlčení místo vysvětlení
Když se v srpnu objevily fotografie s miminkem, sestry na TikToku zveřejnily video s popiskem „blessed“ (požehnané) a přidaly hashtagy jako „sisterhood“ a „respect“. Namísto jasné odpovědi tak jen ještě více rozdmýchaly spekulace. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře otázkami: „Je to jejich dítě? Nebo hlídají?“
Není to poprvé, co Henselovy narážejí na dotěrnou zvědavost veřejnosti. Už dříve si s kritikou poradily po svém – ve videu vzkázaly: „Pokud se vám nelíbí, co děláme, ale sledujete všechno, co děláme, jste stejně fanoušci.“ Jejich přístup je přímý, sebevědomý a nezastírá, že si svůj život chtějí řídit samy.
Zajímavé je, že už v dokumentu Joined for Life z roku 2003 sestry otevřeně mluvily o tom, že by jednou chtěly mít děti. Možná tedy přišel čas, kdy se jejich přání naplnilo. Možná ale jen pomáhají někomu z rodiny. Pravdu zatím znají jen ony samy – a veřejnost si bude muset počkat, zda tajemství miminka někdy odhalí. Jedno je však jasné: Abby a Brittany Hensel zůstávají fenoménem, který dokáže šokovat a zároveň inspirovat. Jejich příběh je unikátní kombinací obdivu, fascinace i neutuchající zvědavosti celého světa.