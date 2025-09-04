Výročí, která připadají na čtvrtek 4. září
4. 9. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čtvrtek 4.září je 247. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 118 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2024 (32,8 stupně C) a nejnižší v roce 1869 (3,7 stupně C).
Svátek mají Jindřiška a Rozálie. Jindřiška je jméno německého původu, ženská podoba mužského jména Jindřich, které znamená "pán, vládce domu (otčiny)". K jeho známým nositelkám patří spisovatelka Ptáčková. Rozálie je italské jméno latinského původu, znamená "růže, růžová" a dnes se vyskytuje zřídka.
Katolický kalendář připomíná svatou Růženu z Viterba.
Pranostika:
Na svatou Rozálii všude se ozimy sijí.
Narozeniny slaví:
německý ekonom Helmut Schlesinger (1924)
výtvarník, režisér a scenárista Jan Švankmajer (1934)
australská plavkyně Dawn Fraserová (1937)
baskytarista Vladimír Kulhánek (1944)
americká astroložka Liz Greeneová (1946)
turecký fotbalový trenér Fatih Terim (1953)
ruský herec Viktor Byčkov (1954)
politik Libor Rouček (1954)
americký herec Damon Wayans (1960)
gruzínský politik Giorgi Margvelašvili (1969)
britský hudebník a producent Mark Ronson (1975)
americká zpěvačka Beyoncé (1981)
fotbalista Tomáš Hübschman (1981)