Špatná zpráva. Topení i benzín zdraží o tisíce

6. 6. 2025 – 11:09 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Domácnosti čeká finanční šok. Emisní povolenky, které mají vstoupit v platnost už za rok a půl, dramaticky zvýší ceny plynu, uhlí i pohonných hmot. První tržní náznaky slibují tvrdý zásah do peněženek – i když Česko volá po odkladu.

Česko zatím systém emisních povolenek pro domácnosti neschválilo a snaží se vyjednat jeho odložení. Přesto se domácnosti i dodavatelé energií musí připravovat na realitu, která může přijít už od ledna 2027. A ta je tvrdá – emise CO₂ se mají promítnout do cen paliv, plynu a topného uhlí. První květnové obchody s povolenkami ukazují, že místo plánovaných 45 eur za tunu CO₂ může být cena klidně i dvojnásobná. A to znamená jediné: prudké zdražování.

Plyn až o polovinu dražší, uhlí téměř dvojnásobně

Podle odborníků mohou domácnosti topící plynem čekat tisícikorunové doplatky. V rodinných domech to může znamenat navýšení nákladů o desítky procent. Pokud povolenka stoupne k hranici 100 eur, cena plynu se může zvednout zhruba z 35 na 50 eur za megawatthodinu.

Ještě tvrdší zásah hrozí lidem, kteří topí uhlím. I při relativně „nízké“ ceně povolenky (45 eur) by šlo o zdražení kolem 40 %. Pokud ale cena stoupne na 70 eur, zvýší se náklady až o tři čtvrtiny. To už by bylo podle energetiků pro mnoho nízkopříjmových rodin likvidační.

Zdraží i benzín a nafta, politici varují před inflací

Růst emisních povolenek se dotkne i pump. Zvýšení ceny o každých 10 eur přidá zhruba 75 haléřů za litr pohonných hmot. V optimistické variantě by šlo o zdražení o 3,50 Kč na litr. V pesimistické verzi klidně i víc.

Zdražení dopravních paliv se následně promítne i do cen potravin, služeb a přepravy. Odborníci varují, že systém emisních povolenek pro domácnosti se může stát neřízenou bombou, která spustí další vlnu inflace.

Ceny bez limitu, dodavatelé už varují

Cena emisních povolenek totiž nemá žádný horní limit. A první signály z trhu naznačují, že strop je v nedohlednu. Některé odhady mluví dokonce o hranici 200 eur za tunu CO₂. Dodavatelé energií už do ceníků zahrnují varování o možných extrémních skocích. Například Centropol upozorňuje na potenciální navýšení až o 810 Kč za megawatthodinu.

Vláda se snaží odložit zavedení systému alespoň o rok. Spolu s Francií a Polskem tlačí na EU, aby přehodnotila plán nebo ho zcela zrušila. Zatím ale platí, že domácnosti mají začít platit emisní daň už od roku 2027. A pokud se něco nezmění, čeká je extrémně drahá zima.