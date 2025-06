Vědecká senzace: Černé díry možná skrývají tunely

Myšlenka červích děr, tedy hypotetických tunelů v časoprostoru spojujících dva vzdálené body ve vesmíru, fascinuje vědce i fanoušky sci-fi už desítky let. I když jsou matematicky možné, zatím pro ně neexistuje žádný přímý důkaz. Přesto někteří fyzikové uvažují, zda se některé černé díry – extrémně husté objekty, ze kterých neunikne ani světlo – nemohou ve skutečnosti skrývat jako červí díry. Tato teorie se opírá o podobnosti mezi oběma objekty. Černé i červí díry existují na hranici našich znalostí o fyzice. A protože máme jen omezené možnosti, jak tyto extrémní objekty zkoumat, není vyloučeno, že si je můžeme plést.

Červí díry napodobují vibrace černých děr

Nejnovější studie se zaměřila na tzv. kvazinormální módy – tedy zvláštní vibrace časoprostoru, které vznikají, když je hmota v okolí černé díry narušena. Tyto vibrace nejsou trvalé, ale obsahují informace o tom, co se uvnitř daného objektu skrývá. Výzkumníci se zaměřili na tzv. Schwarzschildovy černé díry, což jsou teoretické objekty bez rotace a bez elektrického náboje, a zkoumali tři typy poruch: skalární, gravitační a elektromagnetické.

zdroj: Profimedia.cz

Z výsledků vyplývá, že červí díry by dokázaly tyto vibrace velmi přesně napodobit – alespoň v základních módech a prvních vyšších tónech. To znamená, že z určitého úhlu pohledu by červí díra mohla na pozorování vypadat téměř identicky jako klasická černá díra. Autoři studie plánují dále vylepšovat své modely, zejména v oblasti tzv. hrdla červí díry, tedy jejího nejužšího místa. Do budoucna chtějí analyzovat i další typy poruch, ale upozorňují, že výpočty jsou v této oblasti velmi náročné.

Matematika říká ano, realita zatím mlčí

Myšlenka, že černé díry mohou být červími děrami v přestrojení, není nová. Už v minulosti různé studie naznačovaly, že aktivní jádra galaxií by mohla být ústy červích děr, nebo že světlo z okolí průchozí červí díry by vypadalo stejně jako světlo z běžné černé díry. Vědci dokonce teoretizují o existenci tzv. bílých děr – zrcadlových protějšků černých děr, které by mohly tvořit druhý konec červího tunelu. Ani ty jsme ale zatím nikdy nepozorovali.

V tuto chvíli tedy červí díry zůstávají jen na papíře – ve výpočtech a rovnicích. Přesto každá nová studie, která jejich existenci podporuje, udržuje naději, že se jednou dočkáme jejich skutečného objevu. A kdo ví – možná se jednou ukáže, že se celý vesmír propojuje skrytými tunely, které jsme dosud jen nepoznali.