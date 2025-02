Soudní drama pokračuje. Kuchařová vrací úder a obviňuje exmanžela

Hnůj létá z obou stran a rozuzlení sporu v nedohlednu. Hvězdný pár nejen že nenašel štěstí, roky po rozvodu se ještě brodí v soudním marastu.

Bývalá Miss World Taťána Kuchařová se k soudní při se svým exmanželem Ondřejem Brzobohatým příliš nevyjadřuje. A většinou nemá ani zapotřebí se osobně ukázat v soudní síni, když probíhá jednání – vysílá jen svého právníka. Nyní však pohár mlčenlivosti, zdá se, přetekl a Kuchařová provedla verbální zteč na svých sociálních sítích:

„V červnu to budou dva roky, co se vůbec nevyjadřuji k soudu, který vyvolal můj exmanžel, a k jeho tvrzení, že jsem zveřejnila církevní žalobu, která podle něj obsahuje naprosté lži. Nevyjadřuji se také ke stovkám (!) bulvárních článků, které prokazatelně zveřejňují lživé, manipulativní a tendenční informace – vždy proti mé osobě. Nevyjadřuji se ani k útočným článkům, které mají informace, jež byly řečeny u soudu za zavřenými dveřmi, ačkoliv by mě zajímalo, jak se do bulváru dostávají. Ale v tuto chvíli bych přece jen ráda uvedla jedno z tvrzení na pravou míru, ke kterému se jasně vyjádřil církevní právník pan JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.,“ napsala Kuchařová s tím, že advokát Kříž ji nezastupuje a je tudíž ve sporu nestranný.

Kříž tvrdí ve svém blogu, že Kuchařová opravdu musela podat církevní žalobu, pokud se jako správná katolička ještě někdy chce vdávat v kostele, což předtím Brzobohatý v Show Jana Krause označil za nesmysl: „Dá se to hlavně udělat tak, že ve chvíli, kdy se dva rozejdou, ten jeden, který by se chtěl znovu vzít, může o to požádat arcibiskupství, to jim většinou vyjde vstříc. Nemusí se kolem toho dělat takové kraviny,“ řekl herec, který u soudu opakovaně zmiňuje, že církevní žaloba byla pouhý účelový prostředek k očernění jeho pověsti, protože se od začátku počítalo s tím, že "unikne" do bulváru.

Kuchařová u soudu neváhala kutat do nejintimnějšího soukromí a tahat takovou špínu, až oči přecházely. Tvrdila, že exmanžel je transsexuál, což ale vyloučila ve svém posudku sexuoložka, k níž Brzobohatý prý musel právě kvůli soudu, a že se v ložnici choval jako žena. Brzobohatý to kategoricky odmítá. Právník Kuchařové nadhazuje, že podobné chování dosvědčí i první hercova manželka. Uvidíme, zda tomu tak opravdu bude. O naprostém nesmyslu se nicméně nejspíš také nebavíme, sám Ondřej o sobě prohlásil, že je sice čistý heterosexuál a rozhodně se necítí být ženou, ale má nevinnou zálibu se také občas jako žena obléknout.

Kuchařová si sice stěžuje na nevraživost médií, faktem nicméně zůstává, že soudce už jasně prohlásil, že exmanžela poškodila. A nezapomínejme, že prakticky celá aféra dostala spád až poté, co se Kuchařová sama spojila s bulvárem a pokusila se podsunout myšlenku, že je její ex trans a plný lží. Cílem bylo Brzobohatého mediálně zničit, což mimochodem potvrzuje i komunikace se zmíněným bulvárním novinářem, která byla k vidění během soudního slyšení. Kdo s čím zachází...