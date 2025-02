Kráska míří ze Survivoru rovnou do Miss. Bude zase krást jídlo?

Svůdná, smyslná a také s apetitem, který nedokázala uhlídat, když ostatním soutěžícím kradla proviant. Bude se v soutěži krásy dařit víc než kdysi v džungli?

Deset úchvatných krásek se připravuje na drsné boje o korunku královny krásy v prestižní soutěži Miss Czech Republic. A mezi nimi bude jedna možná připadat obzvlášť povědomá divákům reality show Survivor: Mezi finalistky se totiž dostala Aylin Saran.

Finále Miss je pro sympatickou brunetku jako splněný sen: "První pocity byly takové, že jsem měla radost. Byla jsem fakt překvapena a vážně jsem měla radost. Teď si užívám Bahrajn a jsem strašně zvědavá, co dalšího přijde," svěřila se v rozhovoru pro eXtra.cz.

Od Survivoru uplynuly již roky, ale Aylin přiznala, že se pořád nemůže zbavit jistého stigmatu. Lidé ji zkrátka stále spojují s tím, že ostatním v džungli kradla jídlo: "Já myslím, že to pořád nepřestalo a že to vlastně nikdy nepřestane. Ale třeba se teď zařadím do jiné skupinky. Ale Survivor je součást mého života, kterou jsem prožila, tak si myslím, že to tam už bude furt. Teď se tam přidá jenom něco nového," posteskla si.

Krásná Aylin si užívá soutěž, ale zřejmě největší obavy má z češtiny, kterou poloviční Američanka neovládá úplně dokonale: "Jsem nervózní kvůli té češtině, protože je to Miss Czech Republic, ale zase ty zahraniční soutěže jsou v angličtině, ale i tak. Kvůli tomuhle jsem nejvíce nervózní," prozradila. "Myslím, že lidi budou neustále něco říkat. Ale doufám, že my ukazujeme, že ty holky v sobě mají více. Jsou chytré, vystudované a není to jenom soutěž krásy. Lidi budou neustále něco říkat, ale nemůžeme si to nechat líbit," uzavřela odhodlaně.