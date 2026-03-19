Soud neměl slitování: Film roku se nesmí vysílat
19. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Vysoce oceňovaný český film nesmí do televize. Soud tím reaguje na žalobu jedné z obětí kauzy, která filmu posloužila za předlohu.
Film Sbormistr od režiséra Ondřeje Provazníka posbíral velmi prestižní ocenění: Sdružení české filmové kritiky ho dokonce prohlásilo za film loňského roku a neztratil se ani na Českých lvech: Získal tři ceny, mezi nimi sošku pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský výkon v hlavní roli.
Pokud jste se ale těšili, až se o uměleckých kvalitách díla přesvědčíte sami na televizních obrazovkách, asi vám alespoň na chvíli trochu zchladne úsměv.
Soud totiž předběžným opatřením zakázal Sbormistra vysílat v běžné televizi, reportuje CNN Prima News. Soudce tím reaguje na žalobu Karolíny R., která se v příběhu poznala: Jedná se o oběť sbormistra Bambini di Praga Bohumila Kulínského, jehož skandální případ pohlavního zneužívání sboristek se stal inspirací pro probíraný film.
„Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh,“ uvedl Ivan David, právník oběti.
„Soud konstatoval, že televizní vysílání filmu by mohlo znovu otevřít traumatizující události ze života Karolíny R. a vést k dalšímu zásahu do jejích práv. Zvlášť zdůraznil, že by bylo pro ni velmi tíživé vědomí, že její tragický příběh sledují nové skupiny diváků,“ prohlásil advokát.
Předběžné opatření se ale nerovná prohlášení o vině či nevině, jak zdůrazňuje také producent filmu Jiří Konečný pro ČTK: „Rozhodnutí soudu respektujeme. Zároveň zdůrazňujeme, že předběžné opatření nepředstavuje rozhodnutí o vině či nevině, jde pouze o dočasné opatření do doby, než bude věc pravomocně posouzena,“ uvedl.
„Samozřejmě nás velmi mrzí, že by vysílání filmu mělo být dočasně znemožněno, protože film Sbormistr vždy stál na straně obětí, jeho smyslem je upozornit na mechanismy zneužívání moci a manipulace, a přispět k prevenci. Budeme se snažit, aby soud měl k dispozici všechny relevantní informace a aby film mohl být vysílán,“ dodal.
Film vloni v kinech vidělo přes 120 tisíc lidí a je také normálně k dispozici na streamovacích službách, jako je Netflix. Jak to dopadne s vysíláním v běžné televizi, ale teprve uvidíme.