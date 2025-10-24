Šokující slevy v Lidlu – nepřehlédněte, co všechno padá na rekordní ceny

Potraviny za ceny, které vás prostě přitáhnou
Začneme klasikou – každodenní potraviny, které v této nabídce skoro zacházejí do absurdních výšek slev. Například mléko trvanlivé značky Pilos (plnotučné 3,5 %) za 15,90 Kč. Ano – opravdu pod dvacet korun. Kupi+1 Červená jablíčka Gala za 17,90 Kč? Také tu. Kupi+1 Uzenina: Šunka Řeznická nejvyšší jakosti (značka Pikok) za 19,90 Kč – kdo by odolal? Kupi A když už u toho – řepkový olej Vita D’Or za 29,90 Kč. Kupi Zkrátka: základní potraviny, které obvykle snese rodinný rozpočet s třesoucím se úsměvem, tady padají do kategorie „to si nenechám ujít“.
Maso, ryby a delikatesy: když už připlácíte, tak pořádně
Ale pozor – slevy nekončí u mléka a jablek. Pokud se chystáte přeci jen na trochu další nákupní kolečko, i tam Lidl připravil… překvapení. Vepřová pečeně bez kosti za 89,90 Kč, což je výrazný pokles ceny pro tento druh masa. U ryb jsou tady kousky jako tuňák žlutoploutvý steak za 39,90 Kč. Chcete sushi nebo krevety? Sushi box za 79,90 Kč, krevety za 179,90 Kč – to už se blíží „gurmánské“ úrovni za přijatelné peníze. Tohle je moment, kdy i nákup na pátek večer nebo rodinnou hostinu může dostat úplně jiný rozměr.
Doplněk domácnosti a sezóna: Spotřební zboží, které – překvapivě – stojí za pozornost
Lidl nevynechal ani domácí potřeby: Toaletní papír 3vrstvý Harmony za 79,90 Kč. Nebo třeba v kategorii sladkostí – muffin Confiserie Firenze za 79,90 Kč. A sportovně-sezónní nabídka? Freeridová bunda značky Crivit za 699,90 Kč. Ano – to už není jen „supermarket“, to je skoro outdoorová výzva. Pokud hledáte „něco navíc“ než jen běžné potraviny, tento leták vás nepustí.
Akční nálož pro fanoušky sladkého
Sladké zuby se tento týden dočkají svátku. Lázeňské oplatky Kolonáda Opavia jsou za 59,90 Kč, Kinder Pinguí i Mléčný řez po 54,90 Kč a čokoláda J. D. Gross z Dubaje za 79,90 Kč potěší i fajnšmekry. Pro milovníky klasiky nechybí cereální tyčinky Corny za 14,90 Kč.
Pití a drogerie: zásoba na víkend
V nápojích se vyplatí vzít světlý ležák Zlatý Bažant za 12,90 Kč, přírodní vodu Magnesia od 14,90 Kč a energetický Tiger za stejnou cenu. V drogerii boduje značka Cien: sprchové gely za 34,90 Kč a tekuté mýdlo za 24,90 Kč. V kombinaci se slevami Lidl Plus jde o nákup, který se vyplatí dvakrát.
Na závěr: Pokud jste si doposud říkali „počkám do neděle“, tak právě ten moment nastává. Nabídka platí pouze od čtvrtka 23. 10. do neděle 26. 10. 2025 – a když se chytíte správného okamžiku, přijdete s plným košíkem, ale nevyprázdněnou peněženkou. Stačí plán, chladná hlava a trocha rychlosti – a Lidl vám ukáže, že i běžný nákup může být zábava.