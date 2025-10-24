Praha ukončí smlouvu se společností, která měla napravit vztahy v zoo
24. 10. 2025 – 6:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Praha ukončí smlouvu se společností Konsent Solutions, kterou najala na napravení pracovního prostředí v pražské zoologické zahradě.
Odhlasovali to dnes pražští zastupitelé. Firma totiž vznikla před několika týdny, zatím nesplnila podmínky podle živnostenského zákona, a proto nemůže podnikat. Na skutečnost upozornil na dnešním jednání zastupitelstva předseda klubu Spolu Tomáš Portlík (ODS).
Spolek Konsent vznikl v roce 2016, věnuje se mimo jiné vztahům na pracovišti. Společnost s ručením omezením Konsent Solutions byla založena 7. října. O deset dní později s ní magistrát podepsal smlouvu.
"Považuji za naprosto nepřijatelné, aby příspěvková organizace města - Zoo Praha - dostávala služby od firmy, která nesplňuje ani základní zákonné podmínky podnikání. O to více je problematické, že takové rozhodnutí učinila přímo členka vedení města – náměstkyně Komrsková – a tím město vystavila reputačnímu i právnímu riziku," pronesl Portlík.
Podle náměstkyně Jany Komrskové (Piráti) jde o zakázku za 210.000 korun, kterou mohl zadat odbor bez poptávkového řízení. "Byly poptány tři společnosti a dostali jsme nabídku od dvou společností, ještě navíc ta druhá byla dražší, takže nevím, co se tady řeší," řekla dopoledne Komrsková.
Zastupitelé projednávání po poledni přerušili kvůli pevně zařazeným bodům a k bodu se vrátili večer. Komrsková uvedla, že si mezitím ověřila Portlíkova tvrzení a firma Konsent Solutions skutečně nesplnila podmínky pro podnikání. Navrhla tedy usnesení, aby rada smlouvu ukončila. Zastupitelé ho přijali. Zároveň odhlasovali Portlíkem předložené usnesení, podle kterého má rada zastupitelstvu předložit zprávu o okolnostech uzavření smlouvy s firmou a také vyzývá Komrskovou, aby na příští schůzi vysvětlila svůj postup.
Úkolem Konsentu mělo být prověření současné situace v zoo a napravení vztahů mezi zaměstnanci. Firma je měla školit o problematice bossingu a šikany a nastavit způsoby jejich řešení i prevence.
Někteří zaměstnanci obvinili ředitele zoo Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek obvinění odmítl, nicméně k 31. říjnu rezignoval. V současnosti si vybírá dovolenou. Zoologickou zahradu nyní vedou náměstkyně Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová. Od 1. listopadu se řízení na 30 dní ujme šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Jedním z jeho úkolů bude vybrat zaměstnance, který městskou příspěvkovou organizaci povede od 1. prosince do ukončení výběrového řízení na nového ředitele.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stojí v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.