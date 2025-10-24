Do smíchu jí nebylo! Nečekaný host: Andrea Bartošková si konečně vyšla mezi lidi
24. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Smutku se samozřejmě nemůže nikdo divit, vdova se ale konečně podívala do společnosti.
Ztráta celoživotní lásky samozřejmě není něco, z čeho by se člověk vyspal za týden nebo měsíc. Andrea Bartošková, vdova po zesnulém Jiřím Bartoškovi, má proto rozhodně plné právo nemít náladu nikam chodit a věnovat se spíš sama sobě.
Andrea se stáhla do ústraní, odstřihla i sociální sítě a chvíli nechala svět plynout kolem. Vypadá to ale, že na společnost ještě úplně nezanevřela: S kamarádkou si totiž nedávno vyšla na premiéru filmu Cukrkandl.
Spíš se ale jednalo opravdu o soukromou vycházku: Moc se neusmívala a fotografům zdvořile, ale jasně dávala najevo, že o žádné velké focení zrovna dvakrát nestojí.
A i na to má samozřejmě plné právo. Doufejme každopádně, že občasný výlet pomůže a Andrea se začne cítit lépe.
Momentálně totiž musí cítit tlak ze všech stran. Krom osobní, emoční bolesti musí řešit také pozůstalost po manželovi, protože po něm zdědila všechny firmy, jak informoval Blesk.
Také se stala novou jednatelkou firmy BKP production, s.r.o., kterou vlastnil Bartoška. Notářský zápis podle Blesku dokládá, že ani děti nevznášely žádné námitky: „Dědictví neodmítly a podle sdělení soudního komisaře společně vykonávají prostou správu pozůstalosti,“ stojí v něm.