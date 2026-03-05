Šokující případ Gypsy Rose: Matka z ní udělala nemocnou, dcera si objednala její vraždu
5. 3. 2026 – 11:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Roky ji svět litoval jako těžce nemocnou dívku odkázanou na invalidní vozík. Pravda byla ale mnohem temnější. Příběh Gypsy Rose Blanchard odhalil šokující manipulaci její matky – a skončil vraždou, která otřásla Amerikou.
Příběh Gypsy Rose Blanchard patří k nejšokujícím rodinným dramatům posledních let. Na první pohled šlo o tragický případ vraždy milující matky. Ve skutečnosti se ale za zavřenými dveřmi odehrával děsivý příběh manipulace, lží a dlouholetého zneužívání. Dívka, kterou celý svět považoval za těžce nemocnou a bezmocnou, totiž ve skutečnosti nemocná nebyla. A právě zoufalá snaha uniknout z matčiny kontroly nakonec vedla k tragédii, která v roce 2015 šokovala celé Spojené státy.
Gypsy Rose Blanchard se narodila v červenci 1991. Už od dětství však její matka Clauddine Dee Dee Blanchard tvrdila, že její dcera trpí řadou vážných nemocí. Podle ní měla spánkovou apnoi, leukémii, svalovou dystrofii, epilepsii, astma i problémy se zrakem a sluchem. Gypsy proto jezdila na invalidním vozíku, byla krmena přes výživovou sondu a pravidelně dostávala velké množství léků. Podstoupila také několik operací, včetně zákroků na očích a odstranění slinných žláz. Ve skutečnosti však chodit dokázala, rakovinu nikdy neměla a mnoho léčebných postupů vůbec nepotřebovala.
Dee Dee přitom působila jako obětavá a starostlivá matka, která celý svůj život zasvětila péči o těžce nemocné dítě. Lidé v jejím okolí jí věřili a rodině často pomáhali. Matka s dcerou dostávaly různé dary, charitativní pomoc i nový dům ve městě Springfield ve státě Missouri. Dům byl dokonce natřený na růžovo a měl rampu pro invalidní vozík. Dee Dee tak získávala nejen finanční pomoc, ale také pozornost a soucit okolí.
Život v pasti a nemoc, která nebyla skutečná
Odborníci se později shodli, že Dee Dee pravděpodobně trpěla poruchou známou jako Munchausenův syndrom v zastoupení. Jde o psychickou poruchu, při níž rodič nebo opatrovník úmyslně vymýšlí, zveličuje nebo dokonce vyvolává zdravotní problémy u osoby, o kterou pečuje, nejčastěji u dítěte. Cílem bývá získat pozornost, uznání a soucit okolí za obětavou péči. V některých případech mohou být děti vystaveny zbytečným vyšetřením, lékům nebo operacím.
Právě to byl případ Gypsy Rose. Její matka kontrolovala každý aspekt jejího života. Gypsy nesměla chodit do školy, měla omezený kontakt s okolním světem a její matka všem tvrdila, že má mentální věk sedmiletého dítěte. Když byly na veřejnosti, Dee Dee ji neustále držela za ruku a dávala jí znamení, kdy má mlčet.
Jak Gypsy dospívala, začala si uvědomovat, že něco není v pořádku. Přesto se cítila bezmocná. Celý život jí bylo vštěpováno, že je nemocná a že jí nikdo nebude věřit. Když se jednou pokusila utéct s mužem, kterého poznala na sci-fi konvenci, její matka ji brzy našla a přiměla ho uvěřit, že Gypsy je nezletilá. Po návratu domů měla podle svých slov zakázaný internet a byla ještě přísněji kontrolována.
Zoufalý plán, který skončil vraždou
Přesto se Gypsy nakonec podařilo znovu dostat na internet. Na křesťanské seznamce se seznámila s Nicholasem Godejohnem. Postupně mu svěřila pravdu o svém životě a jejich vztah se změnil v plán na útěk. Gypsy nakonec dospěla k přesvědčení, že jediným způsobem, jak uniknout z matčiny kontroly, je její smrt.
V červnu 2015 přijel Godejohn do domu ve Springfieldu. Gypsy mu dala nůž a ukryla se v koupelně, zatímco on její matku ubodal. Po činu oba odjeli do Wisconsinu, kde je brzy dopadla policie. Případ okamžitě vzbudil obrovskou pozornost médií, protože postupně vyplouvaly na povrch detaily o dlouholetém zneužívání, které Gypsy prožívala. Gypsy se v roce 2016 přiznala k vraždě druhého stupně a byla odsouzena k deseti letům vězení. Nicholas Godejohn byl o dva roky později odsouzen za vraždu prvního stupně a dostal doživotní trest bez možnosti podmíněného propuštění.
Gypsy nakonec strávila ve vězení přibližně osm let a byla propuštěna 28. prosince 2023. Sama později přiznala, že ve vězení měla v některých ohledech více svobody než během života se svou matkou. Uvedla také, že v době plánování vraždy byla závislá na lécích proti bolesti, ale odmítá hledat výmluvy pro to, co se stalo.
Dnes se snaží začít nový život. Žije v Louisianě, otevřeně mluví o své minulosti a její příběh se stal námětem několika televizních dokumentů i seriálů. V roce 2024 se jí s partnerem Kenem Urkerem narodila dcera Aurora.
Její život tak dostal novou kapitolu. Příběh Gypsy Rose Blanchard však zůstává mrazivou připomínkou toho, jak nebezpečná může být manipulace a psychické zneužívání, zvlášť když se odehrává za zdmi rodinného domu, kde by dítě mělo být v bezpečí.