Šokující pravda od známého zubaře: Jak si ničíme zuby smoothie, chipsy a chybným čištěním hned po jídle
3. 1. 2026 – 15:30 | Zprávy | Anna Pecena
Známý český zubař Roman Šmucler rozbušil stomatologickou komunitu varováním, které teď obíhá internet. Podle něj si miliony lidí neuvědomují, že některé „zdravé“ návyky jako smoothie či okamžité čištění zubů po jídle mohou paradoxně jejich chrup více škodit než prospívat. Co se tedy dělá špatně a jak si zuby zachránit?
Smoothie a chipsy – tajní nepřátelé vašeho úsměvu
Málokdo by spojil vlastní oblíbený smoothie nápoj či mlsání chipsů s devastací zubní skloviny, přesto odborníci varují, že právě kyselé nápoje a bohaté sacharidy jsou jedním z klíčových viníků kazů. Kyseliny v ovocných mixech mohou dočasně změkčit sklovinu, čímž se stává citlivější na poškození zubním kartáčkem. Šmucler proto doporučuje po konzumaci smoothie či kyselých jídel nečistit zuby hned, ale nejdříve počkat 20–30 minut a místo kartáčku sizu vypláchnout ústa vodou.
Také obyčejné chipsy, byť chutné a k televizi ideální, mají svou zubní daň. Škrob z brambor se v ústech mění na cukr a usazuje se ve štěrbinách mezi zuby, čímž dává bakteriemi živnou půdu k výrobě kyselin, které sklovinu dále narušují. Studie o stravovacích návycích ukazují, že konzumace sladkostí a škrobů po večeři zvyšuje riziko vzniku kazů, protože cukry zůstávají na zubech delší dobu.
Tajemství zubní skloviny: proč je načasování čištění klíčové
Když konzumujete jídlo, zejména to kyselé či sladké, ústní pH klesá a sklovina se stává měkčí. To je ten moment, kdy mnoho lidí dělá zásadní chybu – sahají po kartáčku hned. Podle stomatologických doporučení je lepší počkat půl hodiny, než začnete čistit. Během této doby se pH díky slinám vrací zpět k neutrálnímu a sklovina se „zpevní“, čímž se snižuje riziko jejího obrušování.
Toto není jen český trend – zahraniční organizace Oral Health Foundation upozorňuje, že až 33 % dospělých sní každou noc sladké pochutiny po večeři, a mnoho z nich pak přeskočí před spaním čištění. Výsledkem je nárůst zubního plaku a kazů, protože cukry a kyseliny mají několik hodin volný prostor škodit.
Jak si zuby skutečně chránit – jednoduchá pravidla, která většina lidí ignoruje
První důležité pravidlo je znát své nepřátele:
-
kyselé nápoje a smoothie mohou měkčit sklovinu,
-
škrob a cukry z chipsů a sladkostí podporují růst bakterií,
-
okamžité čištění zubů po jídle může více poškodit než pomoci.
Odborníci doporučují:
-
vypláchnout ústa čistou vodou nebo si podat žvýkačku bez cukru po jídle,
-
počkat s čištěním 30 minut, zvláště po ovoci, limonádách či smoothie,
-
udržovat pravidelnou hygienu – kartáček minimálně dvakrát denně s fluoridovou pastou.
Na závěr je dobré si uvědomit, že i když se může zdát, že jeden smoothie denně nemůže ublížit, malé chyby opakované tisíckrát denně vedou k tomu, že zubní kaz je dnes nejčastější chronickou nemocí na světě. Změňte své návyky dříve, než bude pozdě.