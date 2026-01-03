Jak zachránit zbytky cukroví po svátcích a jíst je ještě v únoru
3. 1. 2026 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zbylo vám po svátcích cukroví a je ho víc, než se zdá snědit? Správným skladováním mu můžete prodloužit život o týdny, někdy i měsíce, aniž by přišlo o chuť nebo vůni. Stačí znát pár jednoduchých pravidel a vědět, kdy už se s cukrovím raději rozloučit.
Po svátcích nastává tichá fáze Vánoc. Stromek už opadal, dárky jsou uklizené a někde v rohu kuchyně pořád stojí krabice s cukrovím. Často překvapivě plná. Vyhodit ho je škoda, rozdávat už není komu – a tak přichází otázka, jak cukroví uchovat, aby vydrželo co nejdéle a nezměnilo se v suchou nebo plesnivou připomínku svátečního přejídání.
Základní chyba, kterou lidé dělají, je představa, že všechno cukroví se chová stejně. Ve skutečnosti má každý druh jiné nároky. Jinak stárne suché pečivo, jinak křehké linecké, úplně jinak krémové a nepečené kousky. Společným nepřítelem je ale vždy vlhkost, teplo a míchání různých druhů dohromady.
Jak cukroví správně uložit
Cukroví by se mělo ukládat vždy dokonale vychladlé. Pokud ho zavřeš ještě lehce teplé, vznikne v krabici kondenzace a zaděláš si na plíseň. Ideální jsou uzavíratelné dózy nebo plechové krabice, kde se dá vlhkost aspoň částečně kontrolovat. Jednotlivé vrstvy je dobré oddělit pečicím papírem, nejen kvůli slepování, ale i proto, že papír trochu nasaje přebytečnou vlhkost.
Velmi důležité je nemíchat druhy. Suché cukroví vedle krémového zvlhne, měkké kousky nasají vůni koření nebo alkoholu a výsledek bývá chuťově rozpačitý. Pokud máš víc krabic, vyplatí se je tematicky rozdělit – suché zvlášť, plněné zvlášť, krémové úplně stranou.
Co se týče místa, ideální není ani přetopený byt, ani lednice. Cukroví má rádo chladno, ale sucho. Teplota kolem patnácti stupňů je téměř ideální, typicky spíž, chodba nebo nevytápěná místnost. Lednice se hodí jen pro krémové a nepečené druhy, a i tam je potřeba počítat s tím, že cukroví může nasát pachy ostatních potravin a ztrácet aroma.
Jak dlouho vydrží a kdy se s ním rozloučit
Trvanlivost se liší kus od kusu. Suché druhy bez náplně, jako pracny, rohlíčky nebo sušenky, vydrží bez problémů tři až čtyři týdny, někdy i déle. Často se dokonce stává, že chutnají lépe po delší době, kdy se rozleží. Linecké a podobné cukroví s marmeládou nebo oříškovou náplní má o něco kratší životnost, obvykle dva až tři týdny. Jakmile je ale náplň máslová nebo smetanová, počítej spíš s dny než s týdny. Krémové cukroví je nejlepší sníst do deseti dnů, v lednici může vydržet zhruba dva týdny, ale chuť už postupně degraduje.
Nepečené cukroví je kapitola sama pro sebe. Obsahuje suroviny, které rychle podléhají zkáze, a bez chladu se neobejde. I v lednici má životnost zhruba týden, maximálně deset dní. Jakmile se změní vůně nebo konzistence, není o čem přemýšlet.
Velkým spojencem proti plýtvání je mrazák. Spousta lidí má pocit, že mražené cukroví už nikdy nebude ono, ale u většiny druhů to není pravda. Suché a linecké cukroví mražení snáší velmi dobře a po rozmrazení často nepoznáš rozdíl. Důležité je cukroví dobře zabalit, ideálně do uzavíratelných sáčků nebo krabiček, vytlačit vzduch a označit datum. V mrazáku vydrží dva až tři měsíce, někdy i déle. Rozmrazovat by se mělo pomalu při pokojové teplotě, ideálně ještě zabalené, aby se na povrchu nesrážela vlhkost.
Existují i jasné signály, kdy už nemá smysl riskovat. Plíseň, kyselý nebo zatuchlý zápach, lepkavý povrch nebo změna barvy jsou varováním, které se nevyplácí ignorovat. U krémových druhů je potřeba být obzvlášť opatrný, protože zkažení nemusí být na první pohled viditelné.
Uchovávání cukroví po svátcích je vlastně malá domácí alchymie. Kdo ji zvládne, může si Vánoce připomínat ještě dlouho poté, co zmizí poslední světýlka. A někdy je právě ten nenápadný kousek cukroví v lednu nebo únoru překvapivě lepší než celý tác na Štědrý den.