Snímek, který nechal ožít mrtvoly: Jak se zrodil populární žánr zombie hororu

Světem se šíří záhadný virus napadající lidi. Příznaky: nevolnost, podrážděnost, agresivita, chuť na lidské maso, ztráta posledních zbytků lidskosti. Takto si představují zombie apokalypsu současní tvůrci filmů a seriálů. Odkud se ale začala tato nákaza šířit?

Ve skutečnosti patří zombie spíše k náboženství voodoo. Jako následek šíření exotického viru nebo nadvlády hub jako v sérii The Last of Us je vykreslují moderní díla. Koncept zombie ale existuje již velmi dlouho.

Výraz zombie může podle serveru Euronews představovat v konžském jazyce termín pro božského ducha. Nejvyšší božstvo kultury Kongo se nazývá Nzambi Mpungu, a z něj mohl být výraz zombie převzat.

Zombie však mají základ v haitském folklóru. V náboženství voodoo této karibské země představuje zombie mrtvou osobu oživenou mužským bokorem nebo ženskou caplatou, tedy čaroději praktikujícími nekromancii.

Ještě existuje pojem astrální zombie, duše zemřelého pod kontrolou voodoo čaroděje, který ji podle haitských mýtů může uvěznit v nějaké hliněné nádobě či láhvi. Zombie jsou otroky onoho čaroděje nebo čarodějky a musí plnit jejich vůli bez možnosti vymanění.

Termín zombie rozšířil koncem 20. let 20. století spisovatel William Seabrook ve své knize Ostrov černých kouzel. V těch dobách byl vnímán spíše jako popis osoby pod vlivem omamných látek zotročené jiným člověkem.

Když mrtví ožili na obrazovkách

Představa chodících mrtvol se stala populární po roce 1932, v němž se objevil vůbec první celovečerní zombie horor Bílá Zombie. Tento temný příběh se odehrával přímo na Haiti a odkazoval na tamní folklór.

Ve filmu si zahrál Bela Lugosi, herec již tehdy známý z hororu Dracula. Lugosi se ve snímku představil jako haitský voodoo mistr bílé pleti s chutí budovat zombie armádu. Na ostrově se nachází i milenecký pár Neil Parker a Madeleine Shortová. Co by se mohlo pokazit? Parker je zamilován, ale jeho společnice mu city neopětuje. Spřáhne se proto s oním tajemným voodoo čarodějem, který mu přislíbí její ruku. Tedy až poté, co bude prohlášena za mrtvou a přivedena zpět mezi živé. Čaroděj však má, jak už to tak chodí, postranní úmysly.

Film byl ve své době nepochopen a sklidil kritiku za strohé herecké výkony s nezáživnými dialogy. Štáb ho natočil během jedenácti dní s rozpočtem pouhých 50 tisíc dolarů. Polovinu této sumy si přitom odnesl sám Lugosi.

Některé kulisy a rekvizity navíc byly využity již v dřívějších hororech. Byl to však první celovečerní film se zombie tématikou, který položil základy pro nový žánr a později se stal legendárním. V následujících letech na něj navázala řada podobných filmů.

Tvůrce filmu Bílá zombie Victor Halperin přišel v roce 1936 s celovečerákem Vzpoura Zombií. Následovaly filmy od dalších režisérů: The Ghost Breakers (1940), King of the Zombies (1941), Putovala jsem se Zombií (1943) a The Plague of the Zombies (1966). Za druhý milník lze označit rok 1968, v němž se snímek Noc oživlých mrtvol od George A. Romera proslavil překvapivou syrovostí a nekompromisní děsivostí. Zmíněné filmy ale definitivně opustily haitské prostředí.

Dnes patří mezi nejpopulárnější díla filmová série Resident Evil natočená podle herní předlohy či slavný seriál Živí mrtví (The Walking Dead). Za zmínku stojí rovněž akční pojetí této tématiky ve filmu Světová válka Z, v němž čelí zombie armádě Brad Pitt.

Noc oživlých mrtvol | zdroj: Profimedia