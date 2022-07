Sněmovna USA schválila zákon chránící sňatky gayů; jde o reakci na rozhodnutí o potratech

Norma zavádí federální ochranu manželství lidí stejného pohlaví a zakazuje komukoliv popírat platnost sňatků na základě rasy nebo pohlaví páru. Návrh zákona by také zavedl další právní záruky pro sezdané páry, které mají zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu nebo národnosti.

Návrh zákona prošel demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů v poměru 267 hlasů proti 157 hlasům, podpořilo ho 47 republikánů. Nyní zamíří do Senátu, kde jsou však síly mezi demokraty a republikány rozloženy rovnoměrně. Aby norma prošla také v horní komoře amerického Kongresu, muselo by se pro ni vyslovit 60 senátorů, tedy kromě všech demokratů také deset republikánů.

Snaha ochránit sňatky osob stejného pohlaví je podle médií reakcí na verdikt nejvyššího soudu, který v červnu po téměř 50 letech zvrátil precedens z kauzy Roeová vs. Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů vrátila do rukou amerických států a mnohé z nich, kde je republikánské vedení, od té doby zavádějí přísná omezení.

Soudce Clarence Thomas, považovaný za nejvíce konzervativního člena soudu, ve svém tehdejším stanovisku prohlásil, že tribunál by měl přehodnotit také své dřívější verdikty, které zaručují přístup k antikoncepci a právu na manželství gayů, protože se opírají o stejné právní argumenty jako v případě Roeová vs. Wade.

Příslušníci policie washingtonského Kapitolu zadrželi v úterý nejméně 17 kongresmanů za Demokratickou stranu, kteří se u budovy Nejvyššího soudu USA účastnili manifestace za právo na potrat.

Multiple members of Congress, including @AOC , being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw

Demonstranti si v rámci protestu sedli na vozovku na ulici mezi budovou Kongresu a sídlem nejvyšší soudní instance v USA. Policie uvádí, že je začala brát do vazby, když ignorovali třikrát vydaný pokyn, aby přestali ulici blokovat. Video ukazuje, jak policisté odvádějí skupinu žen, mezi nimiž byla i kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová.

Kromě ní byli mezi zadrženými demokraty Cori Bushová, Rashida Tlaibová nebo Ilhan Omarová a také jejich kolega Andy Levin. Omarová své zatčení potvrdila v twitterovém příspěvku, v němž slíbila, že bude nadále „bít na poplach ohledně útoku na naše reprodukční práva“.

Today I was arrested while participating in a civil disobedience action with my fellow Members of Congress outside the Supreme Court.



I will continue to do everything in my power to raise the alarm about the assault on our reproductive rights! ✊pic.twitter.com/rpFYOGBDf4