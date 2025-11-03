Že nemá nouzi? Nový pan dokonalý z Bacheloru přiznává: "Tři roky bez ženské"
3. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Sympaťák přiznal, že se mu vztah nehledá úplně snadno.
Prakticky všichni máme tendenci předpokládat, že opravdu krásní, atraktivní lidé z logiky věci nemůžou mít nouzi o vztah. Protože se na ně zkrátka stojí fronty. A platí to pro ženy i muže, samozřejmě.
Jenže realita bývá nezřídka někde trochu jinde. Třeba takový Miroslav Dubovický, který bude spolu s bratrem Martinem protagonistou nové řady Bachelor Česko, přiznal, že už nikoho nemá pěkně dlouho.
A to i přesto, že vypadá jak ideál veškerého chlapství, a byl by proto zhruba tak posledním mužem na zemi, kterého bychom tipli jako single.
Na dotaz, proč má potřebu hledat vztah v televizi, odpověděl: „Asi bych se sám sebe v předchozích letech ptal taky. Nakonec jsem dospěl k závěru, že už jsem vlastně tři roky bez ženské a nedělám nic jiného, než že tvrdě pracuju a starám se o dítě. Jinak šel osobní život absolutně stranou,“ uvedl pro eXtra.cz.
Sám od sebe by se ale do Bachelora nehlásil: „Tohle je možná ta pravá chvíle, kdy vystoupím ze své bubliny a rutiny, kdy jsem svůj čas dělil jen mezi práci a dceru, a začnu myslet malinko i na svůj vlastní osobní život. A tak mi došlo, že tohle může být ta pravá příležitost. Ale kdyby ta nabídka nepřišla, asi bych k tomu jen tak nedospěl.“
S modelkou a tanečnicí Veronikou Kopřivovou se rozešel už před lety: „Celkově jsem opravdu strašně dlouho sám. Vlastně mám dost fajn život, ale k absolutní spokojenosti mi chyběla ještě partnerka. Po rodině toužím celý život. A i když jsem naplněný láskou své dcery, tak mi samozřejmě ženská po boku chybí.“
Chybět nicméně nebude dlouho, však Bachelor už je za rohem!