Slovenským prezidentem se po druhém kole volby stal Peter Pellegrini

Slovenským prezidentem se po sobotním druhém kole přímé volby stal nynější šéf sněmovny a předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini. Zisk 53,12 procenta hlasů dnes dopoledne potvrdila slovenská ústřední volební komise. Porážku už v noci na dnešek přiznal jeho vyzyvatel, diplomat Ivan Korčok, Pellegrini krátce nato ve vítězném projevu slíbil loajalitu vládě premiéra Roberta Fica. Vazeb nového prezidenta na současný kabinet si všimla i domácí či zahraniční média, která oba politiky kritizují za populistické a proruské postoje.

Pellegrini získal přibližně 1,4 milionu hlasů, tedy 53,12 procenta hlasů. Korčoka, který zvítězil v prvním kole na konci března, nakonec v sobotních volbách podpořilo 1,243 milionu voličů, což představovalo 46,87 procenta. Účast činila 61,14 procenta, hlasovalo tedy přibližně 2,6 milionu z více než 4,3 milionu oprávněných voličů.

Dosavadnímu předsedovi parlamentu v rozhodujícím volebním kole pomohla sázka na téma války, mobilizace voličů vládní koalice či oslovení regiony s početnou maďarskou menšinou, píší dnes slovenská média. Podle listů Sme a Denník N výsledek hlasování znamená konsolidaci moci kabinetu Roberta Fica, v jehož straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Pellegrini v minulosti po dvě desetiletí působil.

Pellegrinimu podle deníku Pravda pomohlo i strašení, že jeho soupeř zatáhne Slovensko do války. "Ačkoliv takovéto kompetence prezident nemá, na velkou část voličů to pravděpodobně zabralo. Strach je nejsilnější mobilizační prvek," napsal list.

Podobně se vyjádřil Korčok okolo půlnoci, kdy průběžné výsledky ukázaly jeho porážku. Prezidentské volby na Slovensku podle něj ukázaly, že je lze vyhrát i s netransparentní kampaní a také šířením nenávisti a strachu. O Korčokovi Pellegrini a někteří další politici vládní koalice tvrdili, že by byl prezidentem války. "Toto vám nezapomenu," prohlásil diplomat.

Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta, uvedl Pellegrini dnes brzy ráno po sečtení téměř všech hlasů. Později dodal, že se v souladu s tradicí vzdá funkce předsedy i členství ve své mateřské straně.

"Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí anebo nelíbí, ať mne za to kritizuje, kdo chce," řekl Pellegrini ve zjevné narážce na rezervovaný postoj vládní koalice k podpoře Ukrajiny, která se už déle než dva roky brání agresi Ruska.

Právě tato slova dnes vyzdvihla ruská média. Moskva tvrdí, že ochotna za určitých podmínek jednat o míru; Kyjev chce na mírové jednání přistoupit pouze v případě splnění svých požadavků, mimo jiné stažení ruských vojsk a navrácení obsazených území Ukrajině.

Naopak západní média Pellegriniho označila za populistu a jeho proruskou orientaci vyzdvihla mimo jiná britská BBC či americký deník The New York Times, podle nějž Pellegriniho vítězství posílí vliv Rusku nakloněných politických sil ve střední Evropě. Ukrajinská média o slovenských volbách psala opatrně, neopomněla ale zmínit Pellegriniho vazby na Fica.

Pellegriniho vítězství vytváří nepříznivé podmínky pro zachování liberálně-demokratického režimu na Slovensku a zjednoduší vládnutí Ficově vládě, řekl dnes ČTK analytik Grigorij Mesežnikov. Nově zvolený prezident se podle něj svými názory zásadně liší od nynější hlavy státu Zuzany Čaputové.

Prezidentka, která se o znovuzvolení neucházela, dnes svému nástupci poblahopřála. Pellegrini ji v prezidentském úřadu vystřídá v polovině června. Gratulace nová hlava státu obdržela i od českých představitelů včetně premiéra Petra Fialy, prezidenta Petra Pavla a šéfa diplomacie Jana Lipavského. Všichni tři v blahopřání zmínili zájem na pokračování česko-slovenské spolupráce.

Bývalí čeští prezidenti zvolení Pellegriniho přivítali. Podle Václava Klause si Slovensko zvolilo dobře, Miloš Zeman má z jeho vítězství radost.