Finanční správa nabídne k prodeji 9000 zabavených zlatých šperků

Finanční správa nabídne k prodeji 9000 zlatých šperků zabavených v exekuci společnosti, která z jejich dovozu neplatila daň z přidané hodnoty (DPH). Prodej se uskuteční v devíti elektronických dražbách, které začnou v pondělí a potrvají do středy. Odhadovaná hodnota nabízených šperků je 32 milionů korun, uvedla dnes Finanční správa v tiskové zprávě.

Do dražby jde celkem 13 kilogramů zlatých náramků, prstenů, náhrdelníků a přívěsků. "Zabavené zlaté šperky byly tuzemskou společností dováženy z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu nebyla řádně hrazena do rozpočtu DPH. Nejnižší podání je stanoveno na celkové částce 10,6 milionu korun, ale věříme, že tato netradiční dražba vyvolá zájem veřejnosti a může přinést do státního rozpočtu až třikrát tolik," uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.

Aukce se uskuteční prostřednictvím aplikace APED, kterou provozuje Finanční správa. Lidé se do ní mohou přihlásit pomocí datové schránky, bankovní identity či ověřeného elektronického podpisu, případně je možné ověřit identitu osobně na pobočce finančního úřadu.

Finanční správa pomocí aplikace, ve které je registrováno zhruba 4700 uživatelů, draží movité věci včetně automobilů, stavby, byty či pozemky. Dražby jsou nástrojem daňové exekuce, která slouží k pokrytí daňových nedoplatků. Přehled aktuálně pořádaných dražeb je k dispozici na webu finanční správy.