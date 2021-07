Slováci zřídí na hranici ‚rychlé‘ pruhy pro očkované proti covidu

Bez dokončeného očkování proti covidu může být cesta na Slovensko od pátku svízelná.

Komplikace pro neočkované

Slovenská policie zřídí na velkých hraničních přechodech zvláštní (rychlé) jízdní pruhy pro pasažéry, kteří byli očkováni proti covidu-19. Agenturu ČTK o tom informovala mluvčí policejního prezidia Denisa Bárdyová.

Chystané opatření souvisí s tím, že od pátku 9. července bude Slovensko až na některé výjimky vyžadovat při vstupu do země pětidenní karanténu od cestujících, kteří nejsou očkovaní proti covidu. Dosud postačuje ke vstupu negativní výsledek testu na koronavirus.

Za očkované přitom budou Slováci pokládat jen ty, kteří budou nejméně dva týdny po druhé dávce.

Výjimka z karantény bude platit jen pro některé profese či pro tranzit cestujících přes Slovensko. V přechodném období se karanténě vyhnou i ti neočkovaní lidé, jež přes hranice dojíždějí za prací.

Vyjedná Kulhánek něco lepšího?

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek dal najevo, že slovenský postup komplikuje situaci v pohraničí. Chce o něm se Slováky jednat.

Přitvrzení proticovidových opatření na slovenské straně hranic způsobuje v pohraničí nemalé komplikace. Naše vlády jsou v kontaktu. S mým slovenským kolegou @IvanKorcok jsme se dohodli, že předložíme seznam nejpalčivějších problémů, které nastaly a je nutné je řešit. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 6, 2021

Zvláštní pruhy pro očkované by měly usnadnit a urychlit kontroly na hraničních přechodech. „Tam, kde je to možné, zejména na velkých silničních přechodech, bude vytvořen co největší možný počet jízdních pruhů, přičemž jeden bude určen pro očkované osoby,“ cituje ČTK policejní mluvčí Bárdyovou.

Už v pondělí Slováci zpřísnili kontroly na hranicích. Zatím až na výjimky odbavují cestující průběžně. Jen ráno a odpoledne se někde tvoří menší kolony.

V pondělí protestovalo asi 300 lidí na hraničním přechodu s Českem Vrbovce/Velká nad Veličkou proti jeho uzavření pro dopravu. Je to jeden z menších hraničních přechodů, které slovenská vláda uzavřela, aby zvládla kontrolu lidí překračujících hranice.