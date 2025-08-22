Slevy v Tescu způsobují problém s parkovišti
22. 8. 2025 – 6:22 | Zprávy | Anna Pecena
Od středy 20. srpna až do úterý 26. srpna 2025 se v Tescu odehrává cenové šílenství. Leták, který obchod pustil mezi lidi, vyvolal doslova hon na maso, jogurty i alkohol. V některých prodejnách už první den zmizely palety banánů a u regálů s levným rumem se tvořily fronty. Podívejte se, co stojí za nákupní horečkou
Maso levnější než zelenina
Největší šok způsobila vepřová kýta bez kosti. Tesco ji posílá mezi lidi za 79,90 korun za kilo, což je sleva, o které se před pár lety nikomu ani nesnilo. Ještě pikantnější je srovnání – banány teď stojí jen o korunu dráž, tedy 19,90 za kilo. Zákazníci tak žertují, že se kýta stala novou zeleninou a kdo ji nekoupí, ten jako by nebyl.
Masový nával zaznamenaly i mléčné výrobky. Olma Florian jogurt jde za 9,90, tedy v podstatě symbolickou cenu. „Koupila jsem jich deset do zásoby, protože tohle už dlouho nebude,“ hlásila paní Alena, která vyrazila hned v pondělí ráno do ostravské pobočky.
Rum místo šampaňského, pivo skoro zadarmo
Český národ si nenechá utéct ani akce na alkohol. Božkov Tradiční 35% v půllitrovce klesl na 119,90 a zákazníci berou lahve po kartonech. „Tohle je lepší než oslavy Silvestra,“ smál se jeden z nakupujících.
Podobný rozruch způsobil i Velkopopovický Kozel, který s Clubcard vychází na 12,90. To je cena, jakou si pamatují spíš pamětníci hospod z devadesátých let než dnešní zákazníci supermarketů.
Fronty i u plenek a kávy
Nejsou to ale jen potraviny, co žene lidi do obchodů. Rodiče malých dětí sahají po Pampers pants ve velkém balení za 469,90. Běžná cena bývá o stovku výš, takže úspora je znát. Velký zájem je i o kojenecké mléko Sunar Complex za 239,90, které má akci prodlouženou až do začátku září.
Ani káva nezůstala pozadu. Jacobs Velvet se prodává za 159,90 a regály se vyprazdňují rychleji než obvykle. V kombinaci s Giana olejem za 36,90 a Panzani těstovinami za 59,90 si zákazníci skládají celé rodinné obědy prakticky za poloviční cenu.
Bitva o vajíčka a sladké tečky
Naprostý hit jsou vejce. Balíček deseti kusů velikosti M se prodává za 39,90, ale jen do 24. srpna. Podle některých zákazníků se vyplatí přijít brzy ráno, jinak už regály zůstávají prázdné. Kdo nestihl, mohl si spravit náladu sladkou tečkou – Král Sýrů Hermelín je nyní za 32,90 a Kofola dvoulitrovka s Clubcard spadla na 27,90.
Tesco jako aréna slev
Leták platný od 20. do 26. srpna proměnil běžný nákup v adrenalinový sport. Kdo přijde pozdě, riskuje, že odejde s prázdným košíkem. Ať už jde o maso, rum nebo plenky, lidé mají pocit, že takové ceny už dlouho neuvidí. Jedno je jisté – tento týden se z Tesca stalo bitevní pole, kde vítězí ten, kdo dorazí dřív než ostatní.