Legendární Jan Rosák bez servítků: "Úplné dno televize, nedá se na to koukat"
22. 8. 2025 – 6:01 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný moderátor není fanouškem současného stavu televizní zábavy.
Mediální ikona a slovutný moderátor Jan Rosák se už dávno nesmazatelně zapsal do paměti televizních diváků: Byl k vidění v takových peckách, jako byla svého času třeba Pevnost Boyard či v pořadech jako Vega, Magion, Videostop nebo samozřejmě slavné Riskuj!
Kdyby ale veterán a matador televizní zábavy mohl mávnout kouzelným proutkem a vrátit staré časy, nejspíš by to okamžitě udělal.
V rozhovoru pro eXtra.cz totiž přiznal, že mu ze současného stavu televizních pořadů jde hlava kolem.
A to ne v dobrém smyslu.
Nejhorší jsou podle Rosáka reality show: „Mně vadí hloupost a taková oprsklost a vulgarity,“ přiznal a tím okamžitě vyřadil drtivou většinu současného televizního repertoáru.
„Proto nemám rád tzv. reality show. Například Výměna manželek, mně to připadá jako opravdu úplné dno televize. No představte si, kdyby vás pozval někdo, ať přijdete k němu domů, a teď točíte, jak si myje ruce a pak si sedne na záchod třeba, já nevím,“ kroutí hlavou nevěřícně.
„Dneska už opravdu spadly poměrně na dno takový ty Prostřeno a podobně, kde se zúčastňují herečky z filmů pro dospělé nebo prostoduchý modelky a tak. Prostě na to se už opravdu vůbec nedá koukat, natož poslouchat,“ nebral si servítky.
Není to přitom poprvé, co se Rosák obul do současných pořadů: „Některé pořady se propadly do absolutního suterénu, je to opravdu strašné. Je za tím samozřejmě především business. Otřesným příkladem je třeba Výměna manželek. Tam se lidé vzájemně dívají nejen do postelí, ale i doslova do záchodů a já nevím, co všechno. To je přece příšerné. Tyto věci už nechci ani vnímat, ani o nich vědět. Možná jsem se o nich ani neměl raději zmiňovat, protože člověk se ušpiní, jen o tom promluví,“ sdělil již letos v březnu pro magazín Expres.
„Moji vnuci mají to štěstí, že se na televizní programy nedívají, takže na ně nemají vliv ty strašlivé zjevy, které na člověka občas vykouknou z různých imbecilních pořadů, jako je třeba reality show. Mě tyto pořady hluboce uráží a nechci s tím mít nic společného,“ dodal tehdy.
Nějaký příklad reality show, kterou by mu nevadilo sledovat, nenašel: „Já nevím, co se dá považovat za reality show, která je pozitivní. Nevím no. Já bych řekl, že třeba nejpopulárnější je Survivor. To odjedou na ten ostrov. A to jsem neviděl nikdy.“