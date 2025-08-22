Konflikt s úchylem! Plážový podivín si natáčel nahého Jana Tunu, musela přijet policie
22. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený novinář měl zážitek, o který na pláži naháčů opravdu nestál.
Slavný novinář Jan Tuna se neřadí k zrovna nejprudérnějším lidem na Zemi – sám například nikterak nezastírá svou zálibu v poklidné relaxaci na nudapláží.
Jenže i u příznivců nahoty platí jasná pravidla a jakékoliv pořizování záznamů odhalených lidí je samozřejmě naprosto nepřípustné.
A právě s tím přišel Tuna do styku: Na nudapláží se vyskytl zvrhlík, který natáčel ostatní.
„No a zjistíte, že hned vedle vás sedí na dece úchyl, který má v knížce schovanou kameru propojenou s telefonem a prostě natáčí lidi na pláži. Všimlo si ho několik lidí, a tak na něj naběhli. Prý si točil i mě. Počkal si prý, až se otočím, abych ho neviděl. No, byl z toho příběh na 2 hodiny a veškeré mé plány šly stranou,“ popisoval Tuna na sociální síti.
„Úchyl kameru poté, co na něj nastoupilo několik lidí z pláže, schoval do batohu, ukázal prázdnou knížku a tvrdil, že žádnou kameru nemá a že nic nenatáčel. A tak přivolali ochranku areálu. Té také vše zapřel a batoh neukázal. A tak jedna žena zavolala policii. Té nakonec kameru ukázal, ale až poté, co měl ještě předtím několik minut ruce v batohu a asi mazal, mazal a mazal,“ vyprávěl.
Policie nakonec bohužel nemohla zakročit, protože úchylák stihl zničit důkazy: „Stačilo, že jim ukázal, že v galerii telefonu nic nemá. Asi netřeba dodávat, že už to dávno mohlo být nasdílené, uložené někde jinde. Nehledě na to, že ho policisté i po příjezdu na nějakou dobu nechali úplně bez dohledu s jeho telefonem, když jeden telefonoval asi 50 metrů od něj s operačním střediskem a druhý se od něj otočil zády. A tak úchyl na telefonu jel a jel.“
Podivín tak nakonec nepřišel ani o kameru a mohl v klídku odejít po svých.
„Dávejte si pozor, kdo se vedle vás vyskytuje a kdo si třeba jen tak nenápadně čte knížku,“ varuje Tuna na závěr.