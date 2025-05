Slavný zpěvák musí odhánět zástupy fanynek: "Občas překračují všechny meze"

17. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbený zpěvák přiznává, že respekt k soukromí se mezi fanynkami občas příliš nenosí.

Martin Maxa sice občas koketuje s filmem a herectvím, primárně je ale hlavně zpěvák. A koncerty stále miluje, jak prohlásil na tiskové konferenci k nové pohádce Požehnaná: „My teď jedeme takový zajímavý projekt, který je Kvartet. Dvě akustické kytary, klavír a housle. Je to taková sestava, která se strašně lidem líbí. Mám z toho obrovskou radost,“ pochvaloval si.

Přiznal ale také zkušenosti s odvrácenou stranou slávy a fanoušky, respektive fanynkami, které nedokázaly posoudit, kde končí hranice dobrého vkusu a začíná soukromí, do kterého už by se neměly snažit vstupovat.

„Bylo pár takových, které už překročily ty hranice soukromí a nebylo to pro mě úplně příjemné,“ vzpomínal Maxa.

Musel jim jasně vysvětlit, aby ho nechaly být. Zachoval u toho ale dekorum: „Takhle kategoricky jsem to neřekl, ale naznačil jsem to mírnější formou. Já jsem hodný člověk. Takže jsem se snažil mít pro ně pochopení, ale musím říct, že mě to občas stálo nějaké to přemáhání.“

Dnes už je prý ale složení obecenstva na koncertech mnohem vyváženější. Namísto dřívějších zástupů žen už se objevují i pánové: „Už to nejsou jenom fanynky. Asi s tím, jak se vrší ta léta jedno na druhé, už ten můj exteriér chlapi odpustili. A tím pádem je už vídám na koncertech taky, z čehož mám opravdu velkou radost,“ usmíval se zpěvák.

A že bylo co odpouštět, však Maxa je péčí o exteriér docela známý. Má za sebou facelift a nechal si také upravit oční víčka, prý nejen kvůli vzhledu, ale také kvůli zdraví. A na zdravou životosprávu také nedá dopustit: „Já pravidelně cvičím, zdravě jím a jsem takhle zvyklý,“ uvedl.