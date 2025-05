Lidé si dnes mohou prohlédnout budovu ČRo v Praze i regionální rozhlasová studia

17. 5. 2025 – 7:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Lidé si dnes mohou prohlédnout komplex Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.

Den otevřených dveří se koná u příležitosti oslav 102 let od zahájení rozhlasového vysílání. Návštěvníci si s průvodcem projdou studiový dům, nahlédnou do technického zákulisí, setkají se s moderátory nebo se zapojí do rodinného programu. Otevřená budou také rozhlasová studia v regionech.

Komentované prohlídky rozhlasových prostor začínají na Vinohradech v 09:00, pro návštěvníky bez rezervací budou vyhrazeny prohlídky každou celou hodinu do 16:00. Všechny doprovodné programy je možné absolvovat i bez prohlídky rozhlasu. Vstup je zdarma.

Lidé se při prohlídce seznámí s historií i současností rozhlasového vysílání a dozvědí se zajímavosti z technického zákulisí či distribuce signálu. Svoji práci představí zpravodajství Českého rozhlasu, knihovna, vysílání do zahraničí a další rozhlasové útvary. Celý den bude rovněž možnost nahlédnout do nejmodernějšího studia Českého rozhlasu a vidět živé vysílání Rádia Junior. Pro děti bude připravený hrací koutek.

Otevřená bude i Galerie Vinohradská 12, ve které je výstava z dílny společnosti Post Bellum "Nezapomeňme 80". Vystaveny jsou historické rozhlasové přijímače, rozhlasová technika, rozhlasy po drátě, blattnerphone, mixážní pulty nebo záznamové materiály z různých dob. Z historického rozhlasového přijímače si lidé mohou poslechnout známé volání z května 1945 "Voláme všechny Čechy!".

Program k dnešním oslavám připravila také rozhlasová studia v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni či Zlíně.