Slavná herečka přiznala českou vášeň: "Poslední dva roky piju pořád pivo. Každý den"
6. 1. 2026 – 7:15 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka přiznala vroucí lásku k českému národnímu pokladu.
V parafrázi na výbornou písničku ikonické kapely Sto zvířat bychom mohli článek o herečce Jirešové otevřít třeba zpěvným: Ivana se dala na pití!
Respektive, aby to neznělo tak, že jí snad musí co chvíli někdo sbírat z podlahy: Ivaně Jirešové zachutnal český národní poklad a bez zlatavého moku už, dle vlastních slov, nedá ani ránu.
Ivana si těsně před Vánoci popovídala s magazínem eXtra. Na svátky se těšila: „Vidím světýlka a děti a už u toho brečím. Můžou za to moji rodiče, protože jsme je měli vždycky krásné,“ zasnila se.
Svátky pak nejspíš také náležitě oslavila, protože, jak sama připouští, zachutnala jí Plzeň: „Vždycky jsme si dávali červené víno, akorát já teď poslední dva roky piju pořád pivo. Každý den. Hrozně mi chutná Plzeň, úplně ji miluju,“ smála se.
Přesto ale nehodlá zanevřít na fyzické aktivity: „V únoru se moc těším, že si po dlouhé době, po třech letech, stoupnu na lyže. Nebyla jsem vlastně kvůli Survivoru a minulý rok taky kvůli něčemu, takže se skutečně těším,“ uvedla.
Do dalších reality show se ale spíš nechystá, takže se na ni můžeme těšit spíš opět jako na Lucii v Ordinaci v růžové zahradě. V seriálu hraje už tak dlouho, že ho vnímá jako druhý domov: „Jsem tam od té doby, co jsem porodila dceru, které je teď jednadvacet. Je to pro mě jistota a taková druhá rodina. Teď tam mám hezkou, zajímavou linku. Sice není nějak pozitivní, ale pro mě je to zajímavé hraní. Jsem ráda, že jsem se tam vrátila trošku víc,“ zakončila.
Náklonnost k tekutému chlebu nicméně u Ivany opravdu není až taková novinka, víceméně ji přiznala už před dvěma lety v 7 pádech Honzy Dědka: „Někdy když se nestíhám najíst, dávám si pivo. Chmel je pro nás ženy ve věku dobrý,“ prohlásila tehdy.