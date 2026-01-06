Lidé mohou dnes naposledy navštívit vánoční trhy v centru Prahy
6. 1. 2026 – 7:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé mohou dnes naposledy navštívit vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze.
Více než stovka stánků se otevře v 10:00 a v provozu bude do 22:00. Světelnou animaci vánočního stromu za doprovodu písně Ewy Farné Vánoce na míru mohou vidět od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech.
Tržiště na Staroměstském náměstí zdobí 22 metrů vysoký smrk. Pochází z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Na soukromém pozemku stál 62 let. Ve středu ho městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) začne odstrojovat. Ozdoby a světelné řetězy budou pracovníci THMP ze stromu sundávat stejným způsobem, jakým je upevňovali, tedy pomocí vysokozdvižných plošin. Mělo by jim to zabrat dva dny.
V pátek pomocí jeřábu vyzvednou dvaadvacetimetrový smrk z šachty, v níž je ukotven. Pak ho nařežou a převezou ke zpracování. Stejně jako v předchozích letech dostanou dřevo ze stromu žáci Střední odborné školy Jarov. Loni z něho vyrobili venkovní nábytek pro Dětské centrum Paprsek v Praze 9.
Pořadatel trhů, firma Taiko, začne rozebírat prodejní stánky ve středu dopoledne. Podle mluvčí Taika Hany Tietze dosáhly tržby prodejců zhruba stejné úrovně jako loni. Tehdy se poprvé dostaly na úroveň před pandemií covidu-19.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenil je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.