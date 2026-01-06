Je to venku! Prachař s Rybovou prolomili mlčení o manželské krizi
6. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný herecký pár vydal společné prohlášení, aby předešel dalším dohadům veřejnosti.
Slavný herec David Prachař se postaral o mírný společenský vzruch, když ho v kostele sv. Salvátora vyfotili, jak se vede za ruku se svou hereckou kolegyní Sarah Haváčovou.
Prachař je dlouhá léta ženatý s Lindou Rybovou a veteráni české společenské scény jistě vzpomenou na okolnosti, za kterých tento vztah vznikal: Prachař s Rybovou podváděl svou tehdejší manželku, herečku Danu Batulkovou, což vyústilo v třaskavý rozvod a dokonce fyzickou konfrontaci: Batulková měla Rybové jednu vlepit.
Když se tedy Prachař vedl za ruce s někým novým, samozřejmě se hned rozvířily dohady o nevěře. Jenže skutečnost, že se Prachař nijak nerozpakoval Sarah vzít za ruku před davem lidí a oba se chovali nenuceně, jako by k sobě patřili, napovídala, že by mohlo jít o něco přeci jen hlubšího.
Což nyní konečně potvrdil sám herec s manželkou, která o všem ví: „Jako členové Divadla Verze bychom se chtěli vyjádřit k aktuálně probíhajícímu tématu v bulvárních médiích, která svými výroky poškozují pověst našeho divadla, našich herců i nás osobně. Ačkoli jsme své soukromí vždy střežili, chtěli bychom nyní udělat výjimku a informovat vás, že veškeré dění je součástí a vývojem naší vzájemné dohody,“ napsali na stránkách Divadla Verze.
„Již delší dobu žijeme odděleně a naše individuální vztahy a záležitosti jsou výhradně našimi osobními rozhodnutími, která před sebou netajíme, a jsme s nimi v oboustranném souladu. Na prvním místě pro nás nadále zůstávají naše děti, naše rodiny a vzájemný respekt, který k sobě po celou dobu chováme. Na Divadlo Verze naše soukromá situace samozřejmě žádný dopad mít nebude a i nadále se budeme těšit na setkávání s vámi,“ dodali.
Jinak řečeno: Manželství nevyšlo.