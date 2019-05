Silný český kojenec u bruselského cecíku

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Andrej Babiš vede kampaň do evropských voleb v kšiltovce se sloganem Silné Česko. Klobouk s čapím pérem by mu však seděl líp. A ještě líp by udělal, kdyby silné Česko prosazoval spíš doma než v Bruselu.

Andrej Babiš se chystá v Bruselu bojovat za to, aby Česko dostávalo co nejvyšší dotace. A také za to, aby si je mohlo samo rozdělovat.

Polopatě řečeno: Dejte nám svoje peníze, my už si s nimi nějak poradíme.

"Odmítáme, aby nám Evropská komise diktovala... My chceme rozhodovat, kam ty peníze půjdou," hlásal Babiš při výkopu kampaně k evropským volbám v kšiltovce se sloganem Silné Česko.

(Babiš samosebou ví, kam a komu by ty peníze měly jít.)

Nestrkejte sem nosy

Evropské dotace však nepatří k financím, do kterých by společenstvo bruselského prstenu nemělo strkat nos. Na dotace se skládají plátci daní ze všech zemí unie, z těch bohatých nejvíc, a proto je logicky zajímá, na co jsou použity.

V českém případě je to bude zajímat dvojnásob. V této zemi je jejich největším příjemcem holding Agrofert, jehož beneficientem je předseda vlády. A jen od Babišova vstupu do vlády do Agrofertu nateklo z Bruselu víc než devět miliard korun.

Leckdo zastříhá ušima také proto, že po dotacích a po samostatnosti při jejich čerpání volá premiér obviněný, a podle všeho dříve či později obžalovaný, z dotačního podvodu.

Budou v Bruselu vidět v Babišovi českého Trumpa v bejsbolce, anebo spíš požírače dotací v čapce s čapím pérem?

Zatím prachy tečou. Ale…

Babiš-nebabiš, dotace jsou ale systémová věc a pro Česko budou brzy také systémový problém. Česko s nimi propojilo svou ekonomiku a vlády své rozpočty.

Dotace jsou pro ně příjemné, protože výrazně převyšují částku, kterou do Bruselu odvádějí. Z dat ministerstva financí vyplývá, že Česko získalo od svého vstupu do unie v roce 2004 do konce loňského roku z bruselské fabriky přerozdělující společné peníze 1,3 bilionu korun. Do společného rozpočtu poslalo 565 miliard korun. Získalo tedy o 741,3 miliardy korun víc, než zaplatilo.

V této unijní sedmiletce, která začala v roce 2014, hodujeme – a ještě chvíli hodovat budeme. Pro Česko je v unijních fondech vyhrazeno téměř 24 miliard eur (617 miliard korun), jejichž čerpání potrvá až do roku 2022 nebo 2023.

V dalším plánovacím období však vláda s takovým přídělem dotací už počítat nemůže. Dotace jsou odvozeny od výkonu ekonomiky a lze tušit, že v této disciplíně se Česko přiblíží unijnímu průměru. Tím spíš, že průměr se s odchodem Británie sníží.

Odpovědná vláda by se na tuto dobu měla připravit a začít plánovat vyrovnané rozpočty bez evropských dotací. Jinými slovy, měla by prosadit silné Česko doma a hospodařit 'za své'.

Když kojenec vyroste

České vlády se staly závislé na dotacích. Bez dotačního nikotinu by rozpočtové schodky byly mnohem vyšší, než jsou. Dokonce přebytkový rozpočet z roku 2015 by byl v mínusu, kdyby ten rok Česko z rozpočtu Evropské unie nedostalo bezmála o 80 miliard korun víc, než kolik do něj odvedlo.

Na další roky plánují Babiš a spol. padesátimiliardové deficity – i s unijními dotacemi. Bez nich by se rozpočty propadly mnohem níž. A to není recese, ba ani krize. Ekonomika zpomaluje, ale pořád slušně roste.

"Potřebujeme silné Česko. A silný program, kterým Česko ochráníme," píše ANO ve spisku pro evropské volby (tady) vyšperkovaném siláckými výrazy 'tvrdě' a 'nekompromisně'.

Zatím ale ANO neplánuje nic jiného než silného českého kojence přisátého na bruselský cecík.

A nic jiného ani nečekejte. Teď je totiž hlavní kampaň a, jak pravil Babiš, "ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá".

Takže si držte klobouky. Anebo kšiltovky.