Šok v Hollywoodu: nečekané informace o smrti Matthewa Perryho z Přátel
4. 12. 2025 – 13:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Herec Matthew Perry, milovaný miliony diváků, roky bojoval se závislostí a snažil se najít cestu k uzdravení. Jeho smrt však odhalila nebezpečnou síť lidí, kteří zneužili jeho zranitelnost k vlastnímu obohacení. Trest pro lékaře Salvadora Plasenciu je první kapitolou ve vyrovnávání účtů za tuto tragédii.
Matthew Perry patřil k nejoblíbenějším hercům své generace. Jeho postava Chandlera Binga se stala symbolem televizních devadesátek a Perry sám se stal ikonou komediálního talentu, rychlých hlášek a citlivé, lidské energie, kterou dokázal předat milionům diváků po celém světě. Zároveň však už v té době vedl těžký osobní boj. Ve své autobiografii popisoval, jak se do spirály závislosti dostal už v dospívání a jak se během natáčení slavného seriálu jeho problémy prohlubovaly, až dosáhly bodu, kdy musel podstoupit řadu léčeb a terapií. Přesto se mu dařilo pracovat, hrát, psát a vracet se z nejhlubších pádů. Herec, který dokázal rozesmát celý svět, se ve skutečnosti učil přežívat den za dnem.
V pozdějších letech se snažil svůj život stabilizovat. Hovořil o duševním zdraví, podporoval léčbu závislostí a angažoval se v různých iniciativách. Jednou z metod, které podstupoval v rámci boje s depresí, byly terapeutické infuze ketaminu. Právě tato léčba se však stala začátkem tragického řetězce událostí, jež vyústily v jeho smrt.
Lékařův pád, tragédie a síť nelegálních dodavatelů
Kalifornský lékař Salvador Plasencia byl odsouzen na dva a půl roku vězení za to, že herci v posledních týdnech života nelegálně dodával ketamin. Přestože Perry ketamin užíval pod dohledem odborníků, dožadoval se vyšších dávek, které mu jeho běžní lékaři odmítli poskytovat. Plasencia tuto situaci využil. Přes známé a další lékaře získával drogu a opakovaně ji herci aplikoval – doma i v zaparkovaném autě. V soukromé komunikaci se o Perrym vyjadřoval pohrdavě a mluvil o něm jako o člověku, kterého lze snadno využít pro zisk.
Herec byl 28. října 2023 nalezen svým asistentem bez známek života ve vířivce svého domu v Los Angeles. Pitva potvrdila jako hlavní příčinu smrti akutní účinky ketaminu, které v kombinaci s dalšími faktory způsobily ztrátu vědomí a následné utonutí. Soudkyně při vynesení rozsudku zdůraznila, že Plasencia sice nedodal konkrétní dávku, která byla smrtelná, ale aktivně podporoval Perryho závislost a pomáhal udržovat nebezpečný vzorec chování.
U soudu zazněly mimořádně emotivní výpovědi Perryho rodiny. Matka Suzanne Morrison připomněla, že lékařské povolání je spjato s přísahou chránit život. Nevlastní sestra Madeleine Morrison hovořila o tom, že svět oplakává člověka, který byl pro mnoho lidí tím nejoblíbenějším přítelem. Plasencia se rodině omluvil a označil své jednání za selhání vůči Perrymu, jeho nejbližším i celé společnosti.
Vyšetřování odhalilo širší síť osob, které se na Perryho tragickém konci podílely. Mezi obviněnými je dealerka přezdívaná Královna ketaminu, Jasveen Sangha, která čelí hrozbě až šedesáti pěti let vězení. Také Perryho osobní asistent Kenneth Iwamasa a prostředník Erik Fleming se přiznali k distribuci drogy. Další lékař, Mark Chavez, drogu Plasenci dodával. Všichni čekají na samostatné rozsudky v nadcházejících měsících.
Rodina po hercově smrti založila nadaci Matthew Perry Foundation. Jejím cílem je odstraňovat stigma spojené se závislostí a podporovat lidi, kteří se snaží zotavit. Perry sám si přál, aby jeho příběh mohl jiným pomoci. Tragické okolnosti jeho odchodu tak zároveň upozorňují na to, jak snadno se může i veřejně milovaný člověk stát obětí nepoctivosti, selhání a chladného zneužití jeho slabosti.