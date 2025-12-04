Ztracené malajsijské letadlo znovu na scéně. Objevila se nová naděje pro příbuzné

Více než deset let po jedné z největších leteckých záhad současnosti se Malajsie znovu pouští do hlubokomořského pátrání po troskách letu MH370. Operace začne 30. prosince a potrvá celkem 55 dní, přičemž pátrací týmy budou pracovat přerušovaně podle počasí a dostupnosti plavidel. Ministerstvo dopravy uvedlo, že se zaměří na oblasti s nejvyšší pravděpodobností nálezu, vytipované na základě posledních analýz dat.
Letoun Boeing 777 zmizel 8. března 2014, krátce po startu z Kuala Lumpuru. Satelitní údaje později ukázaly, že stroj nečekaně změnil kurz a zamířil hluboko do jižního Indického oceánu, kde podle všeho skončil. Na palubě bylo 239 lidí, většinou čínských občanů. Incident způsobil bezprecedentní mezinárodní pátrací operaci zahrnující desítky lodí, letadel a tisíce pracovníků. Přesto se nepodařilo objevit nic víc než několik vyplavených úlomků, potvrzených jako části MH370. Žádné tělo ani větší část vraku nebyly dosud nalezeny.
Vyplavený úlomek letu MH370zdroj:
Profimedia.cz
Navzdory času, který uplynul, případ zůstává živý – pro rodiny obětí, odborníky i světovou veřejnost. Zmizení MH370 je dodnes synonymem pro nepochopenou katastrofu a zároveň bolestivou připomínkou, že ani moderní technologie někdy nedokážou přinést jasnou odpověď.
Role společnosti Ocean Infinity a nové šance na nález
Do hledání se opět zapojí společnost Ocean Infinity, průkopník v oblasti podmořské robotiky. Firma má uzavřenou smlouvu typu no find, no fee: odměnu sedmdesát milionů dolarů získá pouze tehdy, pokud skutečně najde trosky. Tento model je neobvyklý, ale v případě MH370 se osvědčil jako jediná cesta, jak přimět soukromý sektor investovat do extrémně nákladných expedic.
Ocean Infinity už jednou pátrala – v roce 2018 – tehdy však bez výsledku. Podle vedení firmy se od té doby posunula technologická úroveň o celé generace dopředu. Nasadit by měla nové autonomní roboty schopné pokrýt větší plochu rychleji a ve větší hloubce než jejich předchůdci. Firma také uvedla, že spolupracuje s řadou expertů na analýzu satelitních a hydrodynamických dat, díky čemuž dokázala výrazně zpřesnit pravděpodobné místo dopadu.
zdroj:
Profimedia.cz
Pátrání, které začalo už v březnu, muselo být kvůli nepřízni počasí pozastaveno. Nyní však dostává druhou šanci. Malajsijská vláda zdůrazňuje, že jde o pokračující snahu zajistit rodinám alespoň nějaké uzavření. Čína, jejíž občané tvořili většinu pasažérů, veřejně poděkovala za obnovení operace.
Příbuzní obětí volají po novém pátrání už léta. Mnozí říkají, že bez nalezení vraku není možné pochopit, co se skutečně stalo, ani zabránit případné podobné katastrofě v budoucnu. Někteří se sami vydali až na madagaskarské pláže, aby hledali úlomky. Pro ně je každé oživení pátrání prudkým vzplanutím naděje, že po letech ticha se konečně dozvědí pravdu.
Vyšetřovací zprávy z poslední dekády přinesly jen dílčí závěry. Analýza z roku 2018 například naznačila, že letadlo bylo zřejmě úmyslně vychýleno z kurzu. Nepodařilo se však najít žádný motiv, pachatele ani přesnější místo dopadu. Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že definitivní odpověď může přinést až nález vraku.
A právě o ten se nyní Malajsie společně s Ocean Infinity pokusí znovu. Pro rodiny obětí i odbornou veřejnost jde o možná poslední, ale stále reálnou šanci odpovědět na otázku, která více než deset let visí ve vzduchu: kam zmizel let MH370?