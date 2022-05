Severní Korea plánuje jaderný test. Možná proběhne během Bidenovy návštěvy Soulu

Severní Korea dokončila přípravy dalšího jaderného testu a provede ho v příhodný okamžik, uvedl jihokorejský poslanec na základě zpráv od tajných služeb. Informovala o tom agentura Jonhap.

Podle Washingtonu k testu dojde během návštěvy amerického prezidenta Joea Bidena v Soulu, která začne v pátek. Na tiskové konferenci to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan.

Jihokorejská zpravodajská služba na brífinku pro zákonodárce uvedla, že existují signály, že by KLDR mohla odpálit mezikontinentální balistickou raketu, přestože se potýká se zrychlující pandemií covidu-19. „Přípravy Pchjongjangu jsem téměř dokončené, test by mohl přijít velmi brzy,“ řekl údajně poslanec.

K jadernému testu nebo odpálení střel by mohlo dojít ve dnech bezprostředně před nebo během Bidenovy návštěvy v oblasti, řekl ve středu večer Sullivan. „Připravujeme se na všechny eventuality, včetně možnosti, že by k takové provokaci došlo během našeho pobytu v Jižní Koreji nebo v Japonsku,“ dodal.

Biden přijede do Soulu v pátek a po třech dnech se přesune do Tokia. Je to prezidentova první cesta v oblasti od nástupu do funkce.

KLDR teprve před týdnem poprvé oficiálně přiznala výskyt covidu-19, vzápětí ohlásila stovky tisíc nakažených a desítky mrtvých. Podle některých analytiků by jaderný test mohl být nástrojem vlády jak odvrátit pozornost veřejnosti od nemoci, která si rychle začíná vybírat lidské životy, píše AFP.

Podle analytiků se Severní Korea zbrojními zkouškami snaží vyvinout tlak na Bidenovu vládu, aby obnovila s Pchjongjangem jednání a aby byla ochotna učinit ústupky v podobě zmírnění sankcí proti severokorejskému režimu.

Washinton nabídl Pchjongjangu obnovení rozhovorů, ovšem trvá na tom, že KLDR nezíská žádné úlevy ani ekonomické výhody, dokud neučiní reálné kroky směřující k zastavení jejího jaderného a raketového zbrojního programu.