Za krádeží 615 milionů dolarů v kryptoměnách stojí podle FBI hackeři napojené na KLDR

Informovala o tom dnes agentura AFP. Hra umožňuje vydělávat kryptoměny hraním nebo obchodováním se svými avatary. Tento hackerský útok je pravděpodobně jedním z největších, které kdy zasáhly svět kryptoměn, uvedl zpravodajský server BBC.

Hackeři 23. března zaútočili na blockchainovou síť Ronin, která umožňuje převádět kryptoměny do hry Axie Infinity i z ní. Američtí představitelé uvedli, že útok spojují se skupinou Lazarus, o níž se předpokládá, že je řízena hlavní severokorejskou rozvědkou.

„Díky našemu vyšetřování se nám podařilo potvrdit, že za krádež jsou zodpovědní Lazarus Group a APT38, kybernetičtí aktéři spojení se Severní Koreou,“ uvedla FBI ve čtvrtečním prohlášení.

Skupina Lazarus se dostala do obecného povědomí v roce 2014, kdy byla obviněna z hackerského útoku na společnost Sony Pictures a z úniku důvěrných dat. Skupina požadovala, aby společnost Sony stáhla tehdy připravovaný film The Interview (Rozhovor), satirickou komedii o spiknutí s cílem zavraždit severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Panel OSN, který monitoruje sankce vůči Severní Koreji, obvinil Pchjongjang, že ukradené finanční prostředky využívá na podporu svého jaderného a balistického programu.

„Spojené státy si jsou vědomy, že KLDR ve snaze získat prostředky pro své programy zbraní hromadného ničení a balistických raket stále více spoléhá na nezákonné aktivity, a tedy i na kybernetickou kriminalitu. Snaží se přitom vyhnout přísným sankcím USA a OSN,“ citovala agentura Reuters mluvčího amerického ministerstva financí.

