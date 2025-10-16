Senioři mohou mít internet zdarma, musí jen do těchto "WiFi oáz"
16. 10. 2025 – 9:58 | Zprávy | Anna Pecena
Už vás nebaví čerpat datový limit v mobilu? Veřejné Wi-Fi v městě je skvělá šance, jak ušetřit – ale pozor, ne každá síť je bezpečná. Přinášíme tipy, jak najít spolehlivou wifi, připojit se bez stresu a surfovat bez rizika.
Kde se připojit — tipy, kde hledat bezplatné sítě
-
Iniciativa WiFi4EU
Mnoho měst v ČR zapojuje projekty pod značkou WiFi4EU, které nabízí zřízení veřejných hotspotů ve městských prostranstvích, parcích, náměstích, kulturních domech, knihovnách či úřadech — zcela bez poplatku pro občany.
-
Občanská centra, knihovny a úřady
V mnoha městech lze zdarma surfovat v budovách radnice, informačních centrech, pobočkách knihoven nebo turistických centrech. Například v Českém Těšíně je wifi zdarma na radnici, v knihovnách a na náměstí — senioři mají často dopoledne čas zdarma.
-
Obchody, kavárny, supermarkety
Řetězec Kaufland nabízí ve všech svých prodejnách zdarma wifi: síťwelcome@kaufland.
Restaurace, kavárny nebo menší podniky často nabízejí bezplatné wifi pro hosty.
Také poskytovatel STARNET má ve svých sítích STARNET_FREE wifi zdarma ve vybraných restauracích a kavárnách.
-
Lokální “free wifi” projekty a hotspoty měst
V některých obcích fungují vlastní free wifi sítě, pokrývající náměstí, areály sportovišť či centra měst. Například město Trutnov má hotspoty pojmenované HDNET-FREE-NAMESTI.
V lokalitě SychrovNET lze využít síť freewifi.sychrovnet.cz v restauracích, na náměstích, sportovištích.
-
Letiště a nákupní centra
V Praze je k dispozici wifi zdarma v letištních halách nonstop, stejně tak ve velkých nákupních centrech i v pobočkách Městské knihovny během otevírací doby.
Jak se připojit — a na co si dát pozor
-
Zkontrolujte jméno sítě a heslo
U veřejných sítí, které vyžadují přihlášení, požádejte obsluhu o ověřené jméno sítě a heslo. Vyhýbejte se otevřeným sítím s názvy typu „Free WiFi“, pokud nemáte jistotu, komu patří.
-
Nezadávejte citlivé údaje
Na veřejných sítích nedělejte online bankovnictví, nepřihlašujte se k účtům, pokud komunikace není šifrovaná (https). Raději počkejte, až budete doma nebo na vlastní síti.
-
Používejte VPN, pokud je možné
Virtuální privátní síť (VPN) šifruje veškerý internetový provoz, takže návaznost na hackery je výrazně snížena — i kdyby síť samotná byla nezabezpečená.
-
Vypněte sdílení a neautorizované připojení
V operačním systému vypněte sdílení souborů a nastavte síť jako „veřejnou“. Zamezíte tak tomu, aby jiní účastníci sítě mohli proniknout k vašim datům.
-
Vypínejte wifi, když ji nepotřebujete
Když nejste připojeni, vypněte wifi v mobilu. Tím zabráníte automatickému připojení k nesprávným nebo škodlivým sítím.
Veřejná Wi-Fi může být pro seniory skvělým nástrojem, jak ušetřit data v mobilní síti — ale jen pokud víte, kde hledat a jak se připojit bezpečně. Sledujte projekty jako WiFi4EU, ověřujte sítě v restauracích nebo městských bytech a chraňte svá data opatrností — pak surfování zdarma nebude noční můrou, ale vítanou výhodou.