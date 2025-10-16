Dnes je čtvrtek 16. října 2025., Svátek má Havel
16. 10. 2025 – 9:58 | Zprávy | Anna Pecena

Senioři mohou mít internet zdarma, musí jen do těchto "WiFi oáz"
zdroj: AI DALL-e
Už vás nebaví čerpat datový limit v mobilu? Veřejné Wi-Fi v městě je skvělá šance, jak ušetřit – ale pozor, ne každá síť je bezpečná. Přinášíme tipy, jak najít spolehlivou wifi, připojit se bez stresu a surfovat bez rizika.

Kde se připojit — tipy, kde hledat bezplatné sítě

  • Iniciativa WiFi4EU

    Mnoho měst v ČR zapojuje projekty pod značkou WiFi4EU, které nabízí zřízení veřejných hotspotů ve městských prostranstvích, parcích, náměstích, kulturních domech, knihovnách či úřadech — zcela bez poplatku pro občany. 

  • Občanská centra, knihovny a úřady

    V mnoha městech lze zdarma surfovat v budovách radnice, informačních centrech, pobočkách knihoven nebo turistických centrech. Například v Českém Těšíně je wifi zdarma na radnici, v knihovnách a na náměstí — senioři mají často dopoledne čas zdarma. 

  • Obchody, kavárny, supermarkety

    Řetězec Kaufland nabízí ve všech svých prodejnách zdarma wifi: síťwelcome@kaufland.

    Restaurace, kavárny nebo menší podniky často nabízejí bezplatné wifi pro hosty.

    Také poskytovatel STARNET má ve svých sítích STARNET_FREE wifi zdarma ve vybraných restauracích a kavárnách. 

  • Lokální “free wifi” projekty a hotspoty měst

    V některých obcích fungují vlastní free wifi sítě, pokrývající náměstí, areály sportovišť či centra měst. Například město Trutnov má hotspoty pojmenované HDNET-FREE-NAMESTI.

    V lokalitě SychrovNET lze využít síť freewifi.sychrovnet.cz v restauracích, na náměstích, sportovištích. 

  • Letiště a nákupní centra

    V Praze je k dispozici wifi zdarma v letištních halách nonstop, stejně tak ve velkých nákupních centrech i v pobočkách Městské knihovny během otevírací doby. 

Jak se připojit — a na co si dát pozor

  1. Zkontrolujte jméno sítě a heslo

    U veřejných sítí, které vyžadují přihlášení, požádejte obsluhu o ověřené jméno sítě a heslo. Vyhýbejte se otevřeným sítím s názvy typu „Free WiFi“, pokud nemáte jistotu, komu patří. 

  2. Nezadávejte citlivé údaje

    Na veřejných sítích nedělejte online bankovnictví, nepřihlašujte se k účtům, pokud komunikace není šifrovaná (https). Raději počkejte, až budete doma nebo na vlastní síti. 

  3. Používejte VPN, pokud je možné

    Virtuální privátní síť (VPN) šifruje veškerý internetový provoz, takže návaznost na hackery je výrazně snížena — i kdyby síť samotná byla nezabezpečená. 

  4. Vypněte sdílení a neautorizované připojení

    V operačním systému vypněte sdílení souborů a nastavte síť jako „veřejnou“. Zamezíte tak tomu, aby jiní účastníci sítě mohli proniknout k vašim datům. 

  5. Vypínejte wifi, když ji nepotřebujete

    Když nejste připojeni, vypněte wifi v mobilu. Tím zabráníte automatickému připojení k nesprávným nebo škodlivým sítím. 

Veřejná Wi-Fi může být pro seniory skvělým nástrojem, jak ušetřit data v mobilní síti — ale jen pokud víte, kde hledat a jak se připojit bezpečně. Sledujte projekty jako WiFi4EU, ověřujte sítě v restauracích nebo městských bytech a chraňte svá data opatrností — pak surfování zdarma nebude noční můrou, ale vítanou výhodou.

