"Člověk počítá s penězi, které najednou nemá..." Náhlý konec seriálu herečku pořádně zabolel
16. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Nejedná se o úplně nejstabilnější práci, což mladá herečka zjistila na vlastní kůži.
Fanoušci, kteří se těšili na pokračování seriálu ZOO: Nové začátky museli skousnout hořkou pilulku: Vedení televize Prima naznalo, že potenciál seriálu byl naplněn a natáčení bez varování prakticky ze dne na den zařízli.
Nejdražší projekt v historii televize začal velmi dobře a existovala naděje, že deklarované ambice ohrozit suveréna na českém seriálovém poli, tedy nekonečnou Ulici, by možná nemusely zůstat jen ve sféře snů.
Jenže sledovanost vydržela pouze chvilku, příběhy diváky nezaujaly a obecenstvo se velmi rychle rozprchlo jinam.
Divák si totiž vždycky může prostě jen přepnout program a má vyřešeno. Herci, kteří se zrušením ZOO přišli ze dne na den o práci, na tom byli o poznání hůř a celá řada se nijak nerozpakovala své rozčarování prezentovat veřejně.
O kšeft přišla také mladá herečka Amélie Pokorná. Situaci bere s nadhledem, však jí je 20 let, času má dost a lomit rukama vážně nemusí. Jistou rozmrzelost však skrýt nedokáže.
„Je to, jako když odejdete z práce a hledáte si jinou. Je to ten samý princip. Člověk počítá s penězi, které najednou nemá, ale kdybych nad tím brečela, tak bych tuhle profesi musela přestat dělat,“ uvedla pro Super.cz.
„Snažím se to brát jako naprostou součást tohoto života, který jsem si vybrala. Vybrala jsem si tuto cestu, takže tohle budu mít celý život. Nic v této branži netrvá věčně,“ pokračovala.
Bez práce ale nejspíš nezůstane: „Už mám nějaké jiné nabídky, ale do toho jsem stále student, tak se to snažím všechno skloubit dohromady, tak uvidím, jak to půjde,“ prozradila.