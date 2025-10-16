Experti varují před emisními povolenkami. Každou rodinu budou stát tisíce ročně!
16. 10. 2025 – 10:01 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nový systém emisních povolenek pro domácnosti a dopravu (EU ETS2) má odstartovat v roce 2027. Podle analýzy společnosti PwC, kterou si zadalo ministerstvo životního prostředí, se Češi dramatického zdražení bát nemusí. Jenže ne všichni odborníci s tím souhlasí – podle jiných propočtů si domácnosti připlatí tisíce korun ročně.
PwC: dopad jen pár stovek měsíčně
Zavedení systému EU ETS2 má podle PwC dopadnout na peněženky domácností jen mírně. Odhad nákladů se pohybuje mezi 200 až 400 korunami měsíčně. Negativní důsledky by se prý daly ještě snížit zastropováním ceny povolenky.
„Opatření pro zajištění průměrné ceny povolenky 45 eur požaduje česká iniciativa, kterou podpořilo 19 členských států reprezentujících 91 procent obyvatel Evropské unie,“ uvedl Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu MŽP ČR. Podle něj Evropská komise na tomto návrhu už pracuje a jeho přijetí je reálné ještě letos.
PwC tvrdí, že nižší příjmové skupiny pocítí změny méně než ty bohatší. „Navýšení výdajů průměrné domácnosti za vytápění uhlím, lokální plyn a pohonné hmoty by bylo po zavedení EU ETS2 pouze 1,3 procenta z jejích celkových spotřebních výdajů,“ vysvětluje Jan Brázda, partner a energetický expert PwC.
Navíc má Česká republika k dispozici 52 miliard korun ze Sociálního klimatického fondu, které mají pomoci zranitelným domácnostem. Dalších 100 miliard by měly přinést výnosy z dražeb povolenek. Podle makroekonoma Miroslava Zámečníka by se každá investovaná miliarda z těchto prostředků mohla projevit růstem přidané hodnoty až o jednu miliardu korun.
XTB a Centropol: realita bude tvrdší
Optimismus PwC ale odmítají jiné společnosti. Investiční firma XTB upozorňuje, že cena povolenky 45 eur je uváděna v cenách roku 2020, bez započtení inflace. Reálná cena by podle ní mohla v roce 2027 dosahovat až 57 eur.
To by podle XTB znamenalo růst ceny plynu o 340 korun za MWh, benzinu o 3,23 koruny a nafty o 3,70 koruny za litr. Uhlí by pak zdražilo o více než 2300 korun za tunu. „Vesnický dům rodiny s dvěma auty topící uhlím bude mít roční náklady vyšší o 23 373 korun při nejlevnější povolence. Při vyšší variantě by to bylo už skoro 32 tisíc a při nejvyšší dokonce 61 509 korun,“ upozorňuje šéf analytiků XTB Jiří Tyleček.
Podobně kritický je i Jiří Matoušek z energetické společnosti Centropol. „Při ceně povolenky 45 eur může dojít ke zvýšení nákladů na vytápění o 2 400–5 000 Kč ročně. Tato cena za povolenku ale nebude reálná,“ varuje.
Hrozí růst inflace i dražší zboží
Centropol i Deloitte se shodují, že nové povolenky se promítnou do cen energií, pohonných hmot i běžného zboží. Podle Matouška povede EU ETS2 k „dalšímu růstu inflace v ČR i EU a k dalšímu snižování konkurenceschopnosti českých firem“.
Zatímco PwC vidí v systému prostor pro investice a růst ekonomiky, kritici varují před dalším finančním tlakem na střední třídu, která už dnes čelí rekordně drahým energiím. Rok 2027 tak může být pro české domácnosti mnohem bouřlivější, než optimisté připouštějí.