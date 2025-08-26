Senioři mohou dostávat v lékárnách vitamíny za poloviční ceny
26. 8. 2025 – 7:43 | Zprávy | Anna Pecena
Důchodci v Česku znovu objevili díru v systému: řada lékáren a zdravotních pojišťoven jim nabízí vitamíny, minerály i další doplňky stravy se slevou, a to často až o desítky procent. A pozor – mnozí o tom vůbec nevědí! Přitom jde o stovky korun ročně, které mohou zůstat v peněžence.
Vitamíny nejsou jen pro boháče
Ceny doplňků stravy rostou, a kdo má pravidelně kupovat kloubní výživu, hořčík nebo vitamín D, dobře ví, že to může být pořádná zátěž pro rodinný rozpočet. Jenže právě senioři se stávají terčem výhodných nabídek.
Zdravotní pojišťovny už roky nabízejí příspěvky – třeba VZP, OZP či ČPZP vracejí stovky korun ročně na nákup vitamínů, doplňků i zdravotních pomůcek. Stačí si schovat účtenku a doložit ji přes aplikaci nebo pobočku. Mnoho seniorů přitom tuto možnost vůbec nevyužívá.
A tím to nekončí. Lékárenské řetězce jako Dr. Max či BENU se zapojují do programů typu Senior Pas, kde stačí předložit kartičku a sleva je okamžitá. Některé produkty jdou takto získat klidně o 20 až 30 procent levněji než běžně.
Slevové karty, které se vyplatí
Největším hitem poslední doby je Senior Pas. Funguje v celé republice a nabízí slevy nejen na kosmetiku, kulturu či dopravu, ale právě i na vitamíny a doplňky. V praxi to znamená, že si senioři mohou nakoupit multivitamíny, kloubní výživu nebo přípravky na imunitu za zlomek ceny.
Mimochodem, kdo je členem různých klubů pojišťoven, může narazit na speciální akce – například „dva kusy za cenu jednoho“ nebo extra body do věrnostního systému, které lze později směnit za slevu.
Některé lékárny dokonce nabízejí tzv. testovací balíčky za symbolickou cenu. Ty se hodí, pokud si chce senior vyzkoušet, jestli mu doplněk sedne, než investuje stovky do plného balení.
Skryté tipy, o kterých se nemluví
Věděli jste, že i e-shopy mají speciální seniorské sekce? Pokud zadáte při registraci datum narození, automaticky se vám může odemknout sleva na vybrané doplňky stravy.
Další trik: spojit nákupy. Senioři, kteří se domluví s přáteli a objednají vitamíny hromadně, často získají dopravu zdarma a extra slevy. To může v praxi znamenat, že za roční dávku doplňků zaplatí méně než polovic oproti jednotlivým nákupům.
Proč jsou vitamíny dobré
Vitamíny a minerály jsou pro seniory klíčové, protože s věkem se mění schopnost těla je vstřebávat z běžné stravy. Například vitamín D podporuje pevnost kostí a imunitní systém, vitamín B12 zase pomáhá nervové soustavě a paměti. Hořčík zklidňuje svaly a srdce, zatímco vápník brání osteoporóze. Přidáním vhodných doplňků k pestré stravě mohou senioři předejít únavě, zlepšit pohyblivost i snížit riziko častých onemocnění. Důležité je vybírat kvalitní přípravky a ideálně se poradit s lékařem, aby doplňky opravdu pomohly a nepřišly vniveč.
Na první pohled jde o drobnosti. Jenže když se to sečte, úspory mohou být v řádu tisíců ročně. A to už stojí za to, aby se senioři o těchto možnostech dozvěděli. Protože proč platit plnou cenu, když systém nabízí tolik cest, jak se dostat ke zdraví levněji?