Konečně máme jasno! Lukáš Langmajer a Jitka Boho všechno přiznali
26. 8. 2025 – 8:15 | Magazín | Jana Strážníková
Lezlo to z nich sice jak z chlupatých dek, ale pravda je konečně venku.
Herec Lukáš Langmajer a zpěvačka a modelka Jitka Boho jsou v poslední době jak na horské dráze.
Nejdřív oba oznámili rozchod s dlouholetými partnery prakticky ve stejnou dobu. Vzápětí se vynořily spekulace, že spolu našli nové štěstí.
Ty pak přerostly prakticky ve veřejné tajemství, když novináři nový pár viděli na společné dovolené, kde se chovali jako náležitě zamilované hrdličky. V tu dobu ale ještě nic oficiálně nepřiznali.
Odhodlal se až Langmajer, který na Instagramu zveřejnil řadu společných fotek plných tulení a polibků a připsal k nim láskyplné vyznání. Všechno bylo jasné. Jenže herec ono vyznání z neznámého důvodu za velmi krátkou chvíli zase vymazal a opět tím rozvířil spekulace, co se vlastně děje.
A drby už nejspíš lezly na nervy Jitce, která s nimi konečně provedla krátký proces: „Ty víš, já vím…a mohlo by to stačit, jenže… bylo tu nějaké nedorozumění ohledně foteček, a tak jsem z těch všech příchozích od tebe vybrala pár, které možná byly i příčinou toho, že jsme pár,“ napsala k nově zveřejněné sérii fotek.
„No a pak tam bylo ještě mnoho cest, ty už se sem sice nevešly, ale na začátku jedné z nich jsme MY - MY DVA …. A my jsme se sem vešli a z té cesty nesešli, šlapeme po ní, někdy teda dost funíme, ale jeden druhého MILOVAT umíme, proto jdeme dál, …spolu…a uvidíme, kam nás ta cesta zavede… Dnes je tvůj den a já děkuji, že můžu být jeho součástí… další slova budou patřit už jen TOBĚ,“ dodala a rozptýlila tím veškeré pochyby, jak to tedy mezi sebou mají.
A proč že Langmajer mazal první vyznání?
„V předvečer oslav dodal jsem si odvahu, že řeknu, že dám dary okolí. Že vám všem sdělím, co mám a koho, ale pak mě napadlo, že je toho k 45. narozeninám možná mnoho. Co bych dával, až mi bude 50? Tedy proto malicherný, stárnoucí, budoucí oslavenec smazal post. Víc nic, vše stejně znáte,“ napsal a nic vlastně nevysvětlil.
Ale co na tom sejde, hlavně, že všechno funguje, jak má. Nezbývá než přát, aby nová láska vydržela.