Drahý konec! Rozvod stál Milana Baroše obrovský balík, bývalá dostala miliony i domy
26. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | BS
Petr Čech není jediný fotbalista, kterému nevydrželo manželství. A Milana Baroše rozvod pořádně zabolel.
Že se bývalý špičkový fotbalista Milan Baroš rozvedl s manželkou Terezou, samozřejmě není žádná šokující novinka: Šli od sebe už před rokem.
„Myslela jsem, že spolu zůstaneme napořád, jako Bergerovi, ti jsou pro mě vzorem a ideálním párem. Ale je konec, po 18 letech. Milan je prostě věčný puberťák,“ uvedla Tereza svého času pro Blesk.
Až nyní ale díky novinářům Blesku, kteří se dostali k rozvodové smlouvě, víme, jak vlastně bývalí manželé vypořádali majetek.
„Manželství je hluboce rozvráceno, více než 6 měsíců spolu nežijí a v blízké době bude podán návrh na rozvod,“ píše se ve smlouvě.
Milan se musel pořádně plácnout přes kapsu: Tereza dostala moderní rezidenci v Dejvicích, kterou nesmí prodat, dokud nebude synovi Matteovi 18 let. Jinak by musela Barošovi odevzdat půlku ceny.
Což už je samo o sobě docela dobrý dárek do života, ale nekončíme: Tereza dál obdržela ještě byt s dvěma garážemi na Vinohradech a další byt na Novém Městě. Krom toho ještě Mercedes za dva miliony a 10 milionů na dřevo jako vypořádací podíl.
A kdyby nějakým nepochopitelným jednáním měly Tereze dojít peníze, synové strádat také nebudou: Baroš na ně totiž platí výživné větší než plat celé řady běžných lidí: 50 tisíc měsíčně.
Milan se navíc zavázal, že synové dostanou byt na Žižkově, až budou plnoletí.
Zní to jako šílená raketa, ale zase je potřeba si na druhou stranu uvědomit, že z Baroše ani tak není najednou chudák. Na vrcholu kariéry se jednalo o jednoho z nejvíce vydělávajících českých sportovců, který si fotbalem přišel na stovky milionů.
Bývalce postoupil spoustu nemovitostí, ale kde složit kosti pořád má: Vlastní dále ještě dům v Čeladné, chalupu ve Špindlu, byt na Starém Městě a luxusní ateliér u Betlémského náměstí.