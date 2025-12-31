Sen o vlastním bytě se mění v noční můru: připravte se na další zdražování
31. 12. 2025 – 8:57 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zatímco se letos ceny nemovitostí utrhly ze řetězu a v Praze už za průměrný byt zaplatíte astronomických deset milionů korun, rok 2026 sice slibuje mírnější tempo růstu, ale rozhodně ne úlevu pro vaše peněženky. Podle expertů se nůžky mezi cenami a našimi výplatami rozevírají stále víc a neschopnost státu rozhýbat stavění nás brzy vyžene z vlastních domovů do nejistoty nájemního bydlení.
Ceny poletí nahoru i přes varování bank
Ačkoliv se může zdát, že realitní trh už dosáhl svého stropu, opak je pravdou. Česká národní banka ve své nejnovější prognóze šokuje odhadem, že ceny dál porostou o 6,3 procenta, přičemž Komerční banka je ještě pesimističtější a věští nárůst o více než osm procent. I když to vypadá jako dobrá zpráva oproti letošnímu patnáctiprocentnímu šílenství u bytů, odborníci varují, že jde jen o klid před další bouří.
„Současný dvouciferný růst cen bytů se vymyká všem modelům a není dlouhodobě udržitelný,“ varuje Jiří Pour, ekonom UniCredit Bank. Jenže udržitelnost v tomto případě neznamená zlevnění, ale pouze pomalejší cestu k nedostupnosti. Aby si běžný Čech mohl dovolit byt o rozloze 68 metrů čtverečních, musel by si na něj odkládat celých třináct let a neutrácet přitom ani za jídlo.
Stavební úřady v troskách a stopka od developerů
Hlavním viníkem této kritické situace je chronický nedostatek bytů, který se kvůli totálnímu kolapsu digitalizace stavebního řízení ještě prohloubí. Letošní rok byl z hlediska vydaných povolení nejhorší za posledních 25 let. Realitní trh se tak řítí do propasti, kterou pocítíme za dva až tři roky, až dojdou byty povolené podle starých pravidel.
Situaci vyostřuje i otevřená válka mezi stavebními firmami a developery. Největší hráč na trhu, Central Group, už dokonce „zastavil stroje“ u projektů s tisícem bytů. „Pokud největší developer odkládá zahájení všech nových projektů a další developeři mohou zvolit podobně opatrný postup, bude na trhu za několik let k dispozici méně novostaveb, než by odpovídalo trvale silné poptávce,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Petr Dufek z Banky Creditas k tomu dodává mrazivou diagnózu: „Dokud například na pražském trhu nebudou vyšší tisíce ležáků, do té doby ceny dál porostou. A v ostatních krajích je to podobné.“
Nájem jako jediná cesta k přežití?
Kvůli nedosažitelným hypotékám se Češi masivně stěhují do nájmů, což byla dříve pro mnohé jen dočasná zastávka. Dnes je v nájmu už více než čtvrtina domácností a tento trend bude sílit. Jenže ani tady nečekejte nic levného – nájmy v krajských městech zdražily o více než osm procent.
Podle Petra Hány z Deloitte se vlastní bydlení stává luxusem pro vyvolené nebo pro ty, kteří si na něj počkají do pozdního věku. „Nájemní trh se bude vyvíjet velmi podobně jako letos a očekávat lze mírný růst cen nájmů,“ uzavírá Hána. Pokud tedy plánujete nákup nemovitosti, připravte se na to, že příští rok sice bude „klidnější“, ale k levnému bydlení máme dál než kdy dříve.