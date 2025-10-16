Sebevraždu plánoval! Karel Heřmánek nejdřív sepsal závěť, pak se zastřelil
16. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Nové informace naznačují, že Heřmánkova sebevražda nebyla žádný náhlý zkrat.
Tragické zprávě, že si Karel Heřmánek sáhl na život, nemohla veřejnost pomalu ani uvěřit a ve stejném šoku zůstali i jeho přátelé a nejbližší.
Herec se zastřelil na střelnici Placy u Višňové. Policie událost chvíli vyšetřovala, nezjistila ale žádné pochybení a čin byl podle závěrů zkoumání nepředvídatelný a nešlo mu proto zabránit.
Předvídal ho, zdá se, jen sám Heřmánek. Chvíle, kdy obrátil zbraň proti sobě, totiž zřejmě nebyla jen náhlý zkrat, protože herec den předtím ručně sepsal závěť, tvrdí magazín Rytmus života.
To by s velkou pravděpodobností naznačovalo, že Heřmánek měl už v tu chvíli jasno, co se chystá udělat.
„To je jasný důkaz, že sebevražda nebyl momentální nepromyšlený zkrat. Herec moc dobře věděl, že hodlá skončit se životem. Jinak by půjčku dceři uskutečnil sám,“ uvedl nejmenovaný zdroj z divadla.
Součástí závěti totiž podle všeho byl i pokyn, aby jeho manželka půjčila jeho dceři Kristýně peníze, jak se předtím údajně dohodli.
Dcery z prvního Heřmánkova manželství měly dál dostat byty v Praze a stavební parcelu, zbytek dostala manželka Hana Hermánková a jejich tři synové Karel, Josef a František. Celkem se údajně jednalo o majetek v hodnotě téměř 200 milionů korun.
Nikdo z dědiců neuplatnil právo výhrady proti soupisu pozůstalosti a závěť proto byla uznána za pravou.