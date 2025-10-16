To je změna! Půvabná hvězda Ulice překvapila výrazným novým účesem
16. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Změna je život a sympatickou herečku byste najednou měli co dělat vůbec poznat.
Výrazná změna vizáže je u prominentních herců a hereček vždycky docela významná událost. Celebrity totiž často bývají vázány natáčecími kontrakty a podobně a většinou si kvůli nim nemůžou s vlasy a vzhledem dělat, co chtějí.
Čas od času ale zkrátka přijde čas na změnu, což zjistila i sympatická hvězda Ulice Patricie Solaříková.
Na Instagramu vystřihla několik elegantních snímků s novým účesem. A jedná se o pořádnou změnu: Patricie se pyšní střihem na pomezí mikáda a pixie, což jsou nejspíš nejkratší vlasy, s jakými jsme ji zatím kdy viděli, a vypadá jak Meg Ryan na vrcholu kariéry.
Jedná se o velmi populární sestřih, jak potvrdil Patriciin kadeřník. A oblibě se nelze divit, však vypadá výborně.
„Není to poprvé, co jsme s Patricií vlasy zkrátili. Tentokrát do pixie bob, který teď neuvěřitelně trenduje. Navíc je velice variabilní, což je pro herečku, která každý den hraje jinou postavu, ideální,“ uvedl kadeřník Martin Tyl pro web Pro ženy.
