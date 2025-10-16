Drsné začátky slavného páru: Bitka v šatně, krutá nevěra a rozhádaná rodina
16. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Dnes už jsou šťastně spolu mnoho let, začátek vztahu byl ale jeden velký oheň.
Linda Rybová a David Prachař už nacházejí štěstí jeden s druhým přes dvacet let a jejich manželství přivedlo na svět také tři potomky: Dvě dcery a syna.
Někteří si dávné skandály jistě pamatují, jinak by ale dnes málokdo dokázal odhadnout, jak velké drama a kolik drsných scén proběhlo na začátku vztahu.
Dlouholetá láska začala jako pouhý úlet, jako pouhé povyražení zadaného herce. Prachař byl totiž v době, kdy mezi ním a Rybovou přeskočila jiskra, už dávno ženatý s herečkou Danou Batulkovou.
Když nevěra praskla, jednalo se samozřejmě o pořádný skandál. Čekalo se, že Prachař hned všechno utne a půjde domů žehlit, on se ale místo toho rozvedl a zůstal s Rybovou, kterou tehdy česká veřejnost svorně nesnášela coby člověka, který rozvrací rodinu.
Tu sice rozvrátil především nevěrný Prachař, ale to se některým těžko vysvětlovalo. Našli se však i tací, kteří to chápali – například jeho syn Jakub Prachař, který otcovo chování dlouhá léta neodpustil.
Pořádné drama ale proběhlo i mezi dotčenými ženami. Pikantní totiž je, že Rybová se s Batulkovou, které svedla manžela, nejen znala, dokonce s ní sdílela i šatnu.
Poté, co všechno prasklo, se Batulková neudržela a Rybovou fyzicky napadla právě tam, v jejich společné šatně. Linda si odnesla pár nemilosrdných facek a manžel letěl z domu.
„Mezi námi není žádný vztah. Já nemám důvod s ní jakýkoliv vztah mít,“ uvedla Batulková o Rybové odměřeně pro Blesk před deseti lety.
Nepovedeným manželstvím si nicméně nenechala pokazit celý život a dnes už žije ve spokojeném vztahu s režisérem Ondřejem Zajícem.