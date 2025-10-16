Dnes je čtvrtek 16. října 2025., Svátek má Havel
Počasí dnes 12°C Skoro zataženo

Drsné začátky slavného páru: Bitka v šatně, krutá nevěra a rozhádaná rodina

16. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Drsné začátky slavného páru: Bitka v šatně, krutá nevěra a rozhádaná rodina
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Dnes už jsou šťastně spolu mnoho let, začátek vztahu byl ale jeden velký oheň.

Linda Rybová a David Prachař už nacházejí štěstí jeden s druhým přes dvacet let a jejich manželství přivedlo na svět také tři potomky: Dvě dcery a syna.

Někteří si dávné skandály jistě pamatují, jinak by ale dnes málokdo dokázal odhadnout, jak velké drama a kolik drsných scén proběhlo na začátku vztahu. 

Dlouholetá láska začala jako pouhý úlet, jako pouhé povyražení zadaného herce. Prachař byl totiž v době, kdy mezi ním a Rybovou přeskočila jiskra, už dávno ženatý s herečkou Danou Batulkovou

Když nevěra praskla, jednalo se samozřejmě o pořádný skandál. Čekalo se, že Prachař hned všechno utne a půjde domů žehlit, on se ale místo toho rozvedl a zůstal s Rybovou, kterou tehdy česká veřejnost svorně nesnášela coby člověka, který rozvrací rodinu.

Tu sice rozvrátil především nevěrný Prachař, ale to se některým těžko vysvětlovalo. Našli se však i tací, kteří to chápali – například jeho syn Jakub Prachař, který otcovo chování dlouhá léta neodpustil.

Pořádné drama ale proběhlo i mezi dotčenými ženami. Pikantní totiž je, že Rybová se s Batulkovou, které svedla manžela, nejen znala, dokonce s ní sdílela i šatnu.

Poté, co všechno prasklo, se Batulková neudržela a Rybovou fyzicky napadla právě tam, v jejich společné šatně. Linda si odnesla pár nemilosrdných facek a manžel letěl z domu.

„Mezi námi není žádný vztah. Já nemám důvod s ní jakýkoliv vztah mít,“ uvedla Batulková o Rybové odměřeně pro Blesk před deseti lety.

Nepovedeným manželstvím si nicméně nenechala pokazit celý život a dnes už žije ve spokojeném vztahu s režisérem Ondřejem Zajícem.

Tagy:
rozvod láska vztah nevěra manželství
Zdroje:
Extra.cz, Blesk, vlasta.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Africká unie kvůli převratu pozastavila Madagaskaru členství ve svých orgánech

Následující článek

Sebevraždu plánoval! Karel Heřmánek nejdřív sepsal závěť, pak se zastřelil

Nejnovější články