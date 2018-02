Schůzka neklapla, STAN ani ANO neuhnou

- Aktuality autor: šar

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) našlo na čtvrteční schůzce s hnutím ANO programové shody. Trvá ale nepřekročitelná podmínka Starostů pro případnou podporu vlády, že v kabinetu nebude žádná trestně stíhaná osoba. Řekl to předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský, podle něhož ANO trvá na svém stíhaném šéfovi Andreji Babišovi jako na jediném kandidátovi na premiéra. I za cenu, že by se vláda musela opírat o podporu extremistických stran.

Farský uvedl, že Starostové si stanovili tři nepřekročitelné podmínky, za kterých by mohl jejich šestičlenný poslanecký klub vládu podpořit. "Je to prozápadní směřování (země), neopírat se o extremisty ani v Poslanecké sněmovně, ani ve vládě a aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba," řekl.

Upozornil, že podmínka neúčasti trestně stíhaných ve vládě není namířena osobně proti Babišovi, ale je vedena obavou z možných zásahů vlády do policie a státního zastupitelství, které se trestním řízením zabývají. Podle Farského navíc nelze mluvit o nesmyslných požadavcích. "Na západ od nás se odstupuje za to, když někdo zalže v médiích nebo opíše kousek své odborné práce. My tím, že by ve vládě byla trestně stíhaná osoba, se dostáváme někam na východ, a to je podle mě špatně," řekl.

Babiš byl obviněn z podvodu v souvislosti s financováním farmy Čapí hnízdo. Obvinění považuje za účelové a politicky motivované. ANO ho označilo za svého jediného kandidáta na premiéra, což ve čtvrtek opět potvrdil i místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Farský po schůzce popsal i zmíněné programové shody. Chtějí spolupracovat při zvyšování platů ve školství, při prosazování insolvenčního zákona nebo v řešení situace s nedostatkem bytů. Shodují se také na pevném zakotvení Česka v Evropské unii a v NATO. Podle Farského obě hnutí také nesouhlasí s návrhem zákona o referendu, jak ho předložila SPD, vadí jim zejména možnost hlasování o vystoupení z EU.

Faltýnek shodu v těchto oblastech potvrdil. "Pozitivní z toho jednání bylo to, že zástupci hnutí STAN řekli, že zákony, které se dostanou z vlády do sněmovny, ať ta vláda bude mít důvěru, nebo nebude mít důvěru, a budou dobré, budou pro naše lidi a budou vycházet i z jejich volebního programu, ad hoc budou podporovat," řekl.

Podle Farského obě hnutí také nesouhlasí s návrhem zákona o referendu, jak ho předložila SPD, vadí jim zejména možnost hlasování o vystoupení z EU. Šéf poslanců STAN uvedl, že mu zástupci ANO sdělili, že navrhnou vrácení zákona navrhovatelům k přepracování.

Faltýnek upozornil, že rozhodnutí padne až na úterním jednání poslaneckého klubu. Skeptický pohled na zákon a zejména na možnost hlasovat o odchodu z EU ale potvrdil.

"Máme obavu z toho, že kdyby tento návrh zákona pokračoval dál v legislativním procesu, tak v té formě, jak je dnes položen na stole, tak zejména média to budou prezentovat tak, že je tady snaha vůbec připustit diskusi o možnosti hlasovat a udělat referendum o vystoupení z Evropské unie. S tím my máme zcela zásadní problém, a proto se budeme snažit hledat takové řešení, aby k této situaci nedošlo," řekl.