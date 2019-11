Sazka zastavila veškerou svou inzerci ve vydavatelství Mafra. Kvůli zdanění hazardu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Loterijní společnost Sazka miliardáře Karla Komárka se rozhodla zastavit svou inzerci ve všech médiích vydavatelství Mafra a také stáhnout i tu již zadanou. Souvisí to se zákonem o zdanění hazardu, který ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše. Na dotaz HlídacíPes.org to potvrdil tiskový mluvčí Sazky Václav Friedmann s tím, že jde o "součást krizového plánu", píše Robert Břešťan.

"Zvýšení daně z hazardních her, kdy by měla být tato daň zvýšena pouze jedinému subjektu na trhu, tedy Sazce, je výrazným zásahem do našeho podnikání. Abychom mohli zachovat loterie typu Sportka, které mají v ČR více než šedesátiletou tradici, našim zákazníkům, je úspora nákladů jednou z cest, jak toho dosáhnout," říká pro HlídacíPes.org Václav Friedmann.

"Navržená změna zákona bezprecedentně poškozuje společnost Sazka, její zákazníky, v důsledku naše obchodní partnery," dodává.

Společnost Mafra na otázky (zaslané na oddělení corporate affairs) nereagovala.

Nepříliš obvyklé je, že inzerent stahuje reklamu, která je již zadaná, připravená a zalomená například v magazínech s delší periodicitou. S takovým postupem se obvykle pojí i peněžní sankce ze strany vydavatelství vůči inzerentovi. Přesto Sazka k tomuto kroku sáhla.

"Bohužel musíme omezovat výdaje, a proto v některých případech stahujeme i již zadanou inzerci, většinou z toho důvodu, že pokud nelze kampaně komunikovat jako celek, je lepší je nekomunikovat vůbec," vysvětluje Friedmann.

Argumentuje i tím, že trh tištěných deníků je v setrvalém poklesu "a například MF Dnes od roku 2013 do současnosti poklesla čtenost z 800 tisíc na 514 tisíc čtenářů a významně poklesl i prodaný náklad".

"Na základě nám dostupných dat víme, která média jsou pro nás nejdůležitější a v případě nutnosti omezit výdaje volíme ta média, která z hlediska podmínek a naší komunikace mají nejmenší význam," říká Friedmann.

Daň 35 % pro Sazku

Sazka stabilně patří do TOP 10 největších českých inzerentů. Například v roce 2017 měla celkové reklamní výdaje v ceníkové hodnotě reklamního prostoru (reálné výdaje jsou po různých slevách nižší) 1,12 miliardy korun.

Celkový objem reklamy, kterou nyní Sazka zastavila, ani celkovou sumu, již ve vydavatelství Mafra obvykle loterijní firma za reklamu utratila, firma neupřesnila s odkazem na obchodní tajemství.

Novela zákona, kterou v Poslanecké sněmovně v rámci takzvaného daňového balíčku počátkem listopadu prosadila vláda Andreje Babiše, zasáhne nejvíce právě společnost Sazka. Tu vlastní třetí nejbohatší Čech Karel Komárek.

U loterií a také hry bingo a dalších živých her, kam spadá i tradiční hra Sportka, se má daň z hazardních her (tedy zdanění přijatých sázek snížených o sumu vyplacených výher) zvýšit ze současných 23 procent na 35 procent, tedy na úroveň tvrdého hazardu jako jsou výherní automaty. Nadto firmy odvádějí běžnou daň ze zisku.

Zdanění ostatních typů hazardních her se přitom nemění. Podle odhadů samotné Sazky ji tato změna připraví ročně o 800 milionů až jednu miliardu korun.

"Pro Sazku je to zvýšení daní skutečně brutální. Asi si doposud Babiše tak trochu předpláceli tou inzercí v jeho vydavatelství. Možná počítali, že na ně bude díky tomu hodnější, ale tahle sázka jim nevyšla," říká manažer obeznámený s děním v hazardním průmyslu. Ve vztahu k tomuto tématu si nepřál být citován. Ve zvýšení daní právě u her typu Sportka podle něj hrály roli vysoké marže dosahující zhruba padesáti procent.

V loňském roce Sazka vykázala tržby více než 13 miliard korun, na výhrách vyplatila zhruba 6,6 miliardy korun.

Byznysmeni na krátké uzdě

HlídacíPes.org již ve svém dřívějším textu popsal, že právě téma hazardu a jeho zdanění je pro Andreje Babiše způsob, jak ve vztahu k dalším velkým hráčům tuzemského byznysu dokazovat a aplikovat svou politickou moc.

"Je to způsob uplatňování Babišova vlivu. Vlivní lidé z tohoto byznysu mají důvod za Babišem chodit, doprošovat se ho, a mohou nabízet obchody, do nichž veřejnost nevidí a které také mají za zavřenými dveřmi zůstat," komentoval to Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministra financí, který měl původně na starosti právě i regulaci hazardu; dnes působí v Nadačním fondu proti korupci.

"Nemám informace o jednáních s premiérem Babišem," podotýká za Sazku mluvčí Friedmann.

V hazardu podnikají vedle Karla Komárka i další tuzemští miliardáři, například skupina Penta (Fortuna) či Ivo Valenta (Synot Tip i výherní loterijní automaty).

Na rozdíl od Karla Komárka má jak Penta, tak Ivo Valenta svá média – regionální deníky respektive Parlamentní listy.

"Obecně platí, že při lobbingu fungují buď argumenty nebo síla. Problém je i v tom, že Babišovi není moc co nabídnout. Ani inzerci, ani sponzoring strany, ani lístky někam do skyboxu. Jediné, čeho se Babiš bojí, jsou média," popsal situaci v dubnovém textu HlídacíPes.org situaci kolem zájmu byznysmenů, Babiše a zdanění hazardu zdroj blízký skupině Penta.

Sazka naznačuje, že své rozhodnutí neinzerovat ve vydavatelství Mafra (případně i v dalších médiích) ještě může změnit. "Budeme reagovat na vývoj situace týkající se daně z hazardních her: v nejbližších týdnech bude návrh novely zákona posuzovat Senát a my doufáme, že senátoři rozhodnou ve prospěch loterií, a nikoliv tvrdého hazardu," konstatuje Friedmann.

Kromě byznysových opatření zvažuje prý Sazka i možnosti bránit se soudní cestou. "Vzhledem k tomu, že ke zvýšení sazby daně dochází pouze u loterií, může být takový postup posouzen jako nepřímá diskriminace," dodává Friedmann.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky