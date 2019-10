Když o Babišovi píše jeho Bauer Media: Je to táta od rodiny a má hezkou ženu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Před rokem získala mediální skupina Mafra třicítku časopisů od vydavatelství Bauer Media. Mediální impérium ze svěřenských fondů Andreje Babiše se tak rozrostlo o segment, který mu předtím chyběl – o lifestylové časopisy zacílené především na ženy. Analýza HlídacíPes.org ukazuje, že poté, co Mafra spolkla Bauer Media, začaly se nově získané tituly premiérovi i jeho rodině věnovat výrazně častěji než předtím, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

"Tetování, velbloudi i žhavé paprsky. To vše se dá zažít v Maroku, které je branou do Afriky. V zemi tisíce vůní byli i manželé Babišovi," dozvěděly se letos v dubnu čtenářky časopisu Rytmus života na straně plné fotek z Instagramu Moniky Babišové.

Jak dokládá přehled mediálních výstupů sestavený s pomocí archivu Newton Media, nebyl to zdaleka jediný pohled do soukromí premiéra a jeho ženy, který v posledních měsících přinesly časopisy patřící od loňska do Babišova holdingu Agrofert.

Prima párty v Čapím hnízdě

V květnu třeba časopis Pestrý svět: "Dovolenou si náramně užila celá rodina, zvláště Babišovi obdivovali krásy pestrobarevných zahrad Jardin Majorelle, jež jsou chloubou Marrakéše. 'Pár dnů pohromadě,' napsala Monika na Instagramu k fotografiím z nezapomenutelné dovolené," psal týdeník o dovolené Babišových v Maroku.

A stejný časopis v červenci: "Sluníčko, moře, pláže, výlety… To všechno si plnými doušky užívala Monika Babišová (45) s rodinkou. Společně s manželem Andrejem Babišem (64) a dcerkou Vivien (19) vyrazili do prosluněné Francie, konkrétně do Cannes."

Tutéž dovolenou zaznamenal i další ze stejné rodiny časopisů, Rytmus života: "Monika Babišová Andrej Babiš (64) s manželkou Monikou (45) a dcerou Vivien (19) si vyrazili na krátkou dovolenou do Francie, kde premiér nabíral nové síly do dalších politických šarvátek."

V srpnu pak pod titulkem "Okouzlila ji Kréta" věnoval pozornost i soukromé cestě Babišových na řecký ostrov: "S příchodem srpna si premiér Andrej Babiš (64) zabalil kufry a spolu s manželkou Monikou (45) i jejich dvěma ratolestmi Vivien (19) a Frederikem (15) vyrazil do Řecka, konkrétně na ostrov Kréta. Tuto zemi si Babišovi zamilovali už před lety."

Do Rytmu života se vešla i červnová oslava narozenin Moniky Babišové:

"Ve velkém stylu se nesla oslava pětačtyřicátin Moniky Babišové. Party se odehrála v přátelském duchu v areálu farmy Čapí hnízdo. Manželka premiéra Andreje Babiše Monika sezvala na Čapí hnízdo celou svou rodinu a na hosty čekala parádní hostina. Ta pozvolna přešla v party plnou hudby. Narozeniny manželky ministerského předsedy byly jednou z příležitostí, kdy mohla paní Monika demonstrovat svůj smysl pro humor a tradici zároveň," referoval časopis.

Čapí hnízdo je součástí koncernu SynBiol, který sice Andrej Babiš "zaparkoval" do svěřenských fondů, ty ale kontroluje právě i jeho žena Monika. Nic z toho ovšem časopis nezmínil.

Kritizoval jen Marhoul

Celkem letos od dubna do začátku října zmínily někdejší tituly Bauer Media premiéra Babiše či jeho rodinu v podobných textech s fotografiemi šestkrát, další dvě zmínky patřily prvomájovému polibku manželů Babišových či jejich výletu do Bratislavy na hokejový turnaj.

Několikrát se v časopisech objevila Monika Babišová v souvislosti s tématem zdraví. Například na přelomu letošního května a června, když jako členka správní rady Nadace Agrofert předávala v pražské Thomayerově nemocnici nový ultrazvukový přístroj (Babišovou či Nadaci Agrofert tehdy zmínily mimo jiné časopisy Claudia, Tina, Chvilka pro tebe, Rytmus života a TV MAX).

Letos v září pak časopisy z někdejší rodiny Bauer Media vydaly hned tři rozhovory s manželkou premiéra (časopis Pestrý svět, Rytmus života a Čas pro hvězdy), kde mluvila o důležitosti preventivních zdravotních prohlídek i o svém vlastním onemocnění slinivky.

Mafra oznámila dohodu o převzetí Bauer Media v říjnu 2018, samotný proces přebírání titulů pak zahájila v prosinci.

Výsledný mediální obraz Andreje Babiše i jeho rodiny za období prosinec 2018 – říjen 2019 ve zmiňovaných časopisech je jednoznačně pozitivní.

Výjimkou je rozhovor s režisérem Václavem Marhoulem v časopise Esquire, uveřejněný koncem srpna. Marhoul v něm sice mluví hlavně o novém filmu Nabarvené ptáče, do rozhovoru se ale vešla i tato jeho odpověď kritická k premiérovi:

"Lidé, díky pánům, jako je Zeman a Babiš, kteří jimi excelentně a dennodenně manipulují, žijí jen přítomností, svoji minulost neznají a o budoucnost se nezajímají. Když máte ve vedení státu lidi, kteří prokazatelně lžou a kradou, mluví a chovají se sprostě, když lidé vidí, že jim to prochází, stane se to, co se logicky stát musí. Začnou to dělat taky."

Jinak jsou ale Babišovi v ostatních titulech prezentováni jako šťastná rodina a sám premiér jako člověk, který si jezdí do zahraničí oddechnout od náročné politické práce. Za pozornost stojí zejména nárůst počtu zmínek o Babišových v několika posledních měsících od letošního jara.

Šéfredaktor proti Babišovi

Ostře s tím naopak kontrastuje období před nákupem titulů Bauer Media vydavatelstvím Mafra. Konkrétně úsek od konce loňského listopadu až zpátky k parlamentním volbám v říjnu 2017, po kterých se Babiš stal premiérem.

V těchto třinácti měsících použily zmiňované lifestylové časopisy jméno "Babiš" (či Babišová) celkem třináctkrát. Až na jednu výjimku (Pestrý svět, 14.11.2018, "Monika Babišová. Nákupní horečka") ale nešlo o pohled do soukromí premiérovy rodiny či texty, ze kterých by vycházel Andrej Babiš pozitivně.

Naopak. Zmiňovaný magazín Esquire zveřejnil v lednu 2018 rozhovor s popularizátorem vědy Petrem Janem Juračkou. Ten si nebral servítky a mimo jiné v interview řekl: "Andrej Babiš vyhrál zcela suverénně parlamentní volby, přitom je to korupčník a zloděj." Velmi kritický byl i k Miloši Zemanovi.

Ještě pozoruhodnější je rubrika Slovo šéfredaktora z 25. července 2018, tedy z doby krátce před převzetím titulů Bauer Media vydavatelstvím Mafra.

Šéfredaktor Jiří Roth napsal: "Jestli novináři nazývají letní měsíce okurkovou sezonou, o červenci to rozhodně říct nemohou. Do Prahy přijeli The Rolling Stones, jejichž zpěvák Mick Jagger je o rok starší než prezident Miloš Zeman, vzhledově o dvacet let mladší."

A pokračoval frontálním útokem na Andreje Babiše:

"Odjeli Stouni, přijely harleye a Babiš se dohodl se sociálními demokraty a komunisty na podpoře vlády. My v redakci jsme svolávali kandidáty na Esquire Mana, kteréžto ocenění vymyšlené naším časopisem zažívá letos pátou sezonu. Jak se letos nominuje a kdo o čem rozhoduje, si přečtete uvnitř čísla, já tu chci jenom jako každý rok zdůraznit, že naši kandidáti by měli být přesně ti muži, kteří se nikdy nesníží k podrazům jako současná vládní garnitura."

Anebo příklad z dubna 2018: Při chronologickém mapování klíčových událostí během sta let od založení Československa u letopočtu 1982 v magazínu Esquire stálo: "Podle dokumentů slovenského ÚPN Andrej Babiš v Bratislavě podepsal spolupráci s StB."

Dlužno dodat, že Jiří Roth šéfredaktorem časopisu zůstal dodnes.

Když volají od Babiše

Odvážnější byly před příchodem Babišovy Mafry i další tituly Bauer Media. Časopis Žena a život v srpnu 2018 zveřejnil vzpomínky tří žen na okupaci 1968. Mezi nimi i výpověď psychoterapeutky Jitky Vodňanské:

"Nevím, co se ještě musí stát, aby se náš národ vzpamatoval. Aby dostal znovu sílu, hrdost. Začíná převažovat skepse, rezignace, pocity bezmoci. Ale v tom minulém režimu to přece bylo ještě horší! Nicméně ten nepřítel byl znám. Měl jasné kontury. Tady je to teď rozmazané. Vidíme jen Zemana a Babiše. Ale to je jen hlava jakési mafie."

Rozdíl mezi obdobím před a po nákupu časopisů Bauer Media vydavatelstvím Mafra je jasně patrný. Jak pro chystanou knihu o médiích z dílny HlídacíPes.org řekla bývalá dlouholetá šéfredaktorka magazínu Žena a život Michaela Kramárová, za jejích časů měli z rozhodnutí vydavatele novináři v Bauer Media striktní zákaz psát o politicích.

"Ani rozhovor třeba s nějakou mladou zajímavou političkou nepřipadal v úvahu," říká Kramárová, která z funkce odešla letos koncem května po více než devíti letech.

Před několika lety jí prý přišla do redakce nabídka, aby s Babišem do Žena a život udělali rozhovor s tím, že nebude mluvit o politice a časopis by ho představil jako otce od rodiny, který má rád psy a podobně. Redakce to odmítla. O čtyři roky později Mafra vydavatelství koupila.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky