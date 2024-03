„Sanitky“ Humwee na pomoc Ukrajině? Můžete pomoci i vy!

Team4Ukraine vznikl už v době, kdy se tato země po revoluci na Majdanu vydala do Evropy. Všestranně pomáhal zavést do občanské společnosti i státní správy evropské standardy. Ve spolku působili mimo jiné lidé kteří dnes dělají například ministra zahraničí České republiky.

Většina z nás si ale do Team4Ukraine našla cestu v prvních týdnech po ruSSácké invazi na jaře 2022. Ano, brali jsme si to osobně. Nedokázali jsme žít běžné životy, chodit do práce a číst večer pohádky našim dětem a přitom myslet na to, že pár stovek kilometrů od nás muži jako my hájí své domovy, rodiny a děti se zbraní v ruce proti podsvětnímu, přízračnému zlu. Málokdo z nás si dovedl představit, že ruSSácká kosa narazí tak tvrdě na ukrajinský kámen. Že dříve podceňovaní, ba někdy i shovívavě vysmívaní Ukrajinci zaskočí celý svět neslýchanou statečností, tvrdostí a schopností improvizace, kterou budeme všichni po právu obdivovat.

Začali jsme pomáhat podle svých dovedností, výcviku a talentů. Značná část z nás prošla českými bezpečnostními složkami a naše organizace od počátku funguje dle zásad vojenského řízení. Zjistili jsme, že v podivuhodné, ale velmi dobře funkční směsi individualit spojujeme entuziasmus nevládních organizací a schopnost rychlé reakce ozbrojených sborů. Již v prvních dnech po vpádu odjely do Ukrajiny první dodávky humanitární pomoci. Záhy jsme zjistili, že v Česku lze po covidové epidemii sehnat překvapivě velké množství zdravotnického materiálu a přístrojů, které v zemi bojující o přežití obratem zachraňovaly životy. Učili jsme se za pochodu, nacházeli kontakty a spolupráce v Ukrajině i u nás. Rozjely se projekty, které pokračují dosud. Pojďme si krátce představit některé z nich.

Od léta 2022 objíždíme Česko a díky dobrým lidem shromažďujeme vyřazenou, ale funkční zdravotnickou techniku. Dětské inkubátory, plicní ventilátory, rengenové přístroje, operační stoly, lineární dávkovače a řadu dalších. Desítky tun spotřebního zdravotnického materiálu. Nakupujeme vyřazené sanitky, optimalizujeme je pro provoz v drsných podmínkách bojující země. Poté je k prasknutí nacpeme přístroji a zdravotnickým materiálem a doručíme přímo a osobně do nejpotřebnějších regionů Ukrajiny. Našim výpravám říkáme „operace“. Do dětské nemocnice v Chersonu a vojenské nemocnice v okolí Kramatorsku jsme takto doručili desítky medicínských přístrojů a desítky tun materiálu v rámci operací „Sanitky“, „Sanitky pro mývala“ a „Ofenzíva světla“. V roce 2023 T4U doručilo celkem 11 sanitek. Do nemocnice pro těžce zraněné veterány ukrajinské armády jsme doručili 180 elektricky ovládaných postelí.

zdroj: Team4Ukraine

Přežití bojovníků, kteří přímo na linii bojů čelí ruSSkým hordám je přímo určeno co nejrychlejším a nejspolehlivějším transportem k ošetření, Podmínky v blízkosti fronty jsou neskutečně těžké a běžná, v Evropě používaná zdravotnická technika nemá často šanci na úspěch. Proto jsme v loňském roce zakoupili 3 vozidla “ Humwee“ známá svou legendární odolností a nedostižnou průchodností v terénu. Rozsáhle jsme je přestavěli na evakuační speciály a ve velmi náročném výjezdu následně dopravili přímo k 41. mechanizované brigádě ZSU a 503. samostatnému praporu ukrajinské námořní pěchoty. Všechny tři slouží dosud a na místě již zachránily desítky životů…

Česko se zapojilo do výcviku jednotek ZSU. Turnusy rekrutů se na Libavé cvičí před nasazením na frontě. Team4Ukraine dosud připravil, ukrajinským jednotkám během výcviku doručil a naučil je používat desítky tzv. CLS (combat life savior ) batohů vybavených nejdůležitějším zdravotnickým materiálem taktické medicíny.

Invazní jednotky orků zaminovaly nepředstavitelné plochy ukrajinské země, odhadem až třetinu obsazeného území. Položené miny a nástrahy denně zabíjí a na rozsáhlých plochách znemožňují jejich využívání. Proto realizujeme projekt „Operace Božena“. V současné době je u výrobce dokončován dálkově ovladatelný odminovávací robot ( mimochodem česko-slovenské konstrukce), který následně doručíme do Ukrajiny a předáme tamním hasičům.

Realizujeme rovněž projekty čistě humanitární povahy, opakovaně jsme například zásobovali domov pro sirotky ve Vinnycji. Žijí v něm osiřelé děti včetně sirotků po padlých obráncích Ukrajiny. Ve stejném dětském domově jsme uspořádali již v roce 2022 vánoční nadílku. Zásobujeme pomocí dětský domov Mahala v černivecké oblasti, který v těžkých podmínkách země válčící o vlastní přežití pečuje o děti s těžkým a vícečetným postižením a po evakuaci dětí z okupovaného východu země je zoufale přeplněn. Podporujeme rovněž geriatrické centrum v sousedních Černovicích, rovněž do krajnosti přeplněné starými lidmi evakuovanými z oblastí ukrajiny okupovanými ruSSkými pluky zla.

Souběžně specialisté Team4Ukraine dokumentují ruSSké válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a devastaci kulturního dědictví Ukrajiny.

Naše činnost je velmi intenzivní a náročná. Naprostou většinou ji financujeme z veřejných sbírek. Bez komunity našich přátel a podporovatelů by činnost Team4Ukraine ani zdaleka nemohla probíhat ve stávajícím rozsahu a míře. Jsme jim velmi vděčni, protože jsou to právě oni kdo nám umožňují šířit dobré jméno naší země a splácet dluh, který vůči statečným ukrajinským lidem cítíme. Dosud jsme do Ukrajiny doručili pomoc za více než 50 milionů Kč.

Naši přátelé bojující proti putinovským hordám nás v poslední době opakovaně žádali o další zodolněná evakuační vozidla Humwee. Velmi se osvědčila v nejnáročnějších podmínkách fronty. Rozhodli jsme se jim vyhovět a před několika dny spustili „Operaci Humwee 2“. Jejím cílem je zakoupit 3 vozidla Humwees, opět je upravit do podoby zodolněných evakuačních speciálů a doručit přímo bojovníkům jednotek, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Náklady se pohybují mezi 1,5 až 2 miliony korun na vozidlo. Tento plán vypadá směle, jsme si však jisti, že ho můžeme naplnit. Pokud najdeme dostatek dárců ochotných pomoci.

Za vaši pomoc předem děkujeme.

Proč? Protože „Kdo, když ne my?“ a “ Kdy, když ne teď!“

Více informací naleznete na zde.