16. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Samota dlouho netrvala: Natálie Grossová září štěstím z nové lásky, našla si kolegu z divadla
zdroj: Profimedia.cz
Známá zpěvačka se nenechala rozhodit nedávným rozchodem a už má vedle sebe nového milého.

Oblíbená zpěvačka Natálie Grossová musela loni na podzim spolknout hořkou pilulku: Nevyšel jí vztah s hudebním producentem z Nizozemska.

„Už před nějakou dobou jsme se rozešli. Nebylo to ve zlém,“ svěřila se tehdy pro magazín Super s tím, že se nedalo nic dělat, byť se k sobě pár dokonce na chvíli nastěhoval.

Natálie si nicméně nehodlala nechat pokazit mládí truchlením a bědováním na ztraceným vztahem. Vykročila směle kupředu a nové štěstí se usmálo prakticky hned vzápětí.

Za nového partnera, kterým je její kolega z divadla Petr Cemper, se už nestydí: Na sociálních sítích zveřejnila video, kde se oba objímají a líbají a vůbec vypadají, jako že k sobě patří bez sebemenších pochyb.

Grossová a Cemper se potkali při účinkování v muzikálu Ples upírů, vášeň tak s největší pravděpodobností zaplanula právě při společném zkoušení nebo hraní.

Jak jim to sluší, můžete posoudit sami:

